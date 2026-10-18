Kanada’nın Alberta eyaletindeki Wainwright Askeri Üssü’nde çıkan yangında bilanço belli oldu. Başbakan Mark Carney, 4 askerin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda askerin ağır yaralandığını açıkladı. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kanada'nın Alberta eyaletindeki Wainwright Askeri Üssü'nde çıkan yangında 4 asker hayatını kaybetti, çok sayıda asker ağır yaralandı. CBC News kanalının haberine göre, Kanada Savunma Bakanı David McGuinty, düzenlediği basın toplantısında Wainwright Üssü'nde yangın çıktığını, olayda ölen ve yaralananların bulunduğunu açıkladı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin bilgi vermeyen McGuinty, olayın hassasiyetini koruduğunu vurgulayarak gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

Kanada'daki faciada bilanço belli oldu! 4 asker hayatını kaybetti, çok sayıda ağır yaralı var

Kanada Başbakanı Mark Carney de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, askeri üste büyük bir yangına neden olan ciddi bir olay yaşandığını belirtti. Carney, olaydan etkilenen askeri personel için üzüntüsünü dile getirdi.

Alberta Başbakanı Danielle Smith ise yangını “ciddi ve trajik” olarak nitelendirerek çok sayıda askeri personelin olaydan etkilendiğini kaydetti.

YANGIN ÜSSÜN DIŞINA YAYILDI

Wainwright Belediye Bölgesi yönetimi, yangının askeri üssün sınırlarını aşarak çevreye yayıldığını ve kuvvetli rüzgar nedeniyle hızla ilerlediğini bildirdi. Birden fazla kurumdan itfaiye ve acil durum ekiplerinin müdahale ettiği yangın nedeniyle bölge sakinlerine olay yerinden uzak durmaları ve acil durum araçlarının geçişini engellememeleri çağrısı yapıldı. Kanada Silahlı Kuvvetleri ile Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), yangının nedenini ve olayın ayrıntılarını araştırıyor.

Kanada'daki faciada bilanço belli oldu! 4 asker hayatını kaybetti, çok sayıda ağır yaralı var

4 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Başbakan Carney, ilk açıklamasından saatler sonra başkent Ottawa'da düzenlediği basın toplantısında, olayla ilgili güncel bilgileri paylaştı. Yangında 4 askerin hayatını kaybettiğinin doğrulandığını belirten Carney, çok sayıda askerin de ağır yaralandığını açıkladı.

Carney, olayı “Kanada topraklarındaki kuvvetler için barış zamanındaki en büyük trajedilerden biri” olarak nitelendirdi. Ayrıca federal binalardaki bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdiğini bildirdi.

Alberta eyaletindeki Wainwright bölgesi yakınlarında bulunan askeri üs, Kanada'nın önemli askeri eğitim merkezleri arasında yer alıyor. Üste, personelin muharebe operasyonlarına hazırlanmasına yönelik eğitim faaliyetleri yürütülüyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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