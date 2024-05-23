Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Kanla boyanan ellerle protesto edildi! Blinken'ın lakabı artık "Gazze kasabı"

Kanla boyanan ellerle protesto edildi! Blinken'ın lakabı artık "Gazze kasabı"

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kanla boyanan ellerle protesto edildi! Blinken&#039;ın lakabı artık &quot;Gazze kasabı&quot;
Abd Dışişleri Bakanı, Soykırım, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bakanlığın bütçesi hakkında Kongrede ifade verdiği sırada, bugün de Filistin destekçisi gruplarca kana boyalı ellerle protesto edildi. Dün de Blinken konuşmaya başladığı esnada bir katılımcı, "Onların kanı senin ellerinde. Gazze'nin kasabı olarak hatırlanacaksınız. Mirasınız soykırımdır" demişti.

ABD Temsilciler Meclisi Tahsisatlar Komitesinde, bakanlığının 2025 bütçesi konusunda ifade veren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın konuşması, yine "Filistin’e özgürlük" sloganları ile kesildi. Protestoculardan biri "Hepimizi özgürleştirmek için Filistin’i özgürleştirin. Bütün özgürlük mücadeleleri birbiriyle bağlantılıdır" diye bağırdı.

DÜN DE BÖLÜMDÜ

Kongre polisinin müdahalesiyle dışarı çıkarılan protestoculardan biri, "Bizi değil, Blinken’ı tutuklamalısınız." dedi. Blinken’ın dünkü Senato Dış İlişkiler Komitesi ve Senato Tahsisatlar Komitesindeki konuşmaları da Filistin destekçisi katılımcılar tarafından protesto edilerek sık sık bölünmüştü. Blinken'ı salona girerken, kırmızıya boyanmış ellerini havada tutan Filistin destekçisi kişiler, "40 bin Filistinlinin kanı ellerinde", "Soykırım Dışişleri Bakanı", "Uluslararası hukuk için utanç" şeklinde pankart ve sözlerle karşılamıştı.

"GAZZE'NİN KASABI OLARAK HATIRLANACAKSINIZ"

Bakan konuşmasına başladığı sırada bir katılımcı, elinde Filistin bayrağı ile ayağa kalkarak, "Gazze'de 35 binden fazla Filistinli, Amerikan vergi mükelleflerinin dolarlarıyla öldürüldü. Onların kanı senin ellerinde. Gazze'nin kasabı olarak hatırlanacaksınız. Mirasınız soykırımdır." diye bağırmıştı.

Kanla boyanan ellerle protesto edildi! Blinken'ın lakabı artık

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Bir askerimiz şehit oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Jeneratör faciası! Kalacak yeri olmayan öğrenciler feci şekilde öldü - DünyaJeneratör dumanından etkilenen 7 üniversiteli öldüABD'de şiddetli fırtına ve hortum! Çok sayıda ölü var - DünyaABD'de şiddetli fırtına ve hortum! Çok sayıda ölü varİran'da Reisi'den boşalan cumhurbaşkanlığı koltuğuna Hamaney'in oğlu mu göz dikti? - DünyaReisi'den boşalan koltuğa göz mü dikti?İsrail, Cenin saldırılarını genişletiyor! Evlere el koydu, askeri kışlaya çevirdi - Dünyaİsrail, Cenin'de el koyduğu evleri askeri kışlaya çevirdiKarabağ hezimetinden sonra çark etti! Paşinyan toprak hayalinden vazgeçti - DünyaPaşinyan'ın hayalleri suya düştüNetanyahu'dan Norveç, İrlanda ve İspanya'ya 'Filistin' tepkisi - DünyaNetanyahu'dan üç ülkeye 'Filistin' tepkisi
Sonraki Haber Yükleniyor...