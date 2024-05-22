İran'da Reisi'den boşalan cumhurbaşkanlığı koltuğuna Hamaney'in oğlu mu göz dikti?

İran'da cenaze tartışması: Tabutlardan biri neden eksik?

İran'da cenaze tartışması: Tabutlardan biri neden eksik?

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında ölümünün ardından gözler 28 Haziran'da yapılacak seçimlere dikildi. ABD menşeili basın kuruluşları, Reisi'den boşalan koltuğa İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in geçebileceğini yazdı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki 8 kişinin helikopter kazası sonrası hayatını kaybetmesi üzerine, gözler cumhurbaşkanlığına kimin seçileceğine çevrildi. 85 yaşındaki dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in oğlunun cumhurbaşkanlığı için harekete geçtiği bilgisi ise gündeme bomba gibi düştü.

HAMANEY'İN YERİNE GEÇMESİ BEKLENİYORDU

ABD'de New York Times ve The Wall Street Journal'da yer alan haberlere göre, Reisi, 85 yaşında sağlık sorunları yaşayan Dini Lider Hamaney'in yerine geçecek kişi olarak görülüyordu. Cumhurbaşkanı olarak, daha güçlü kişi ve ağların perde arkasından nüfuz kullanması için bir araç görevi görüyordu.

"GÖLGEDEKİ MERKEZ AKTÖR"

AFP haber ajansı Reisi'nin ölümü sonrası, Hamaney'in 54 yaşındaki oğlu Mücteba Hamaney'in kamuoyunda nadiren görülen ancak perde arkasında son derece etkili olan ve ABD tarafından yaptırım uygulanan belirsiz bir figür olduğunu öne sürdü. Hamaney'in oğlunu "gölgelerdeki merkezi aktör" olarak tanımlandı. Reisi'nin ölümünden sonra boşalan cumhurbaşkanlığı koltuğuna, Mücteba Hamaney'in geçebileceği belirtildi.

REİSİ'NİN ÖLÜMÜNE YOL AÇAN KAZA

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi. İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı. Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.

SEÇİM 28 HAZİRAN'DA

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi. İran Anayasası'na göre en fazla 50 gün içinde yapılması gereken cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Haziran'da düzenleneceği açıklandı. İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

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MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?

1969 doğumlu Mücteba Hamaney, kamuda görev almasa da devletin çeşitli kademelerinde etkili bir isim. 1980'lerde İran Devrim Muhafızları'na katılan ve Irak-İran savaşında da yer alan Mücteba, Şii dünyasının önemli merkezlerinden Kum'da dini eğitim ve araştırmalara katıldı. İran siyasi elitinin muhafazakâr kanadı içindeki konumunu güçlendirdi. Oğul Hamaney'in ruhani liderin ofisi üzerinde etkili olduğu belirtiliyor.

Ancak halk önünde nadiren görülen Mücteba'nın hem kitlesel bir desteğe sahip olmaması hem de liderliğin hanedan usulüne dönmesini istemeyen çevrelerin muhalefeti nedeniyle meşruiyet sorunu yaşayabileceği aktarılıyor. Ali Hamaney'in yakın çevresi de yaşlı liderin adam kayırmacılıkla suçlanmak istemediği ve konumunu oğluna bırakmaya sıcak bakmadığını aktarıyor.