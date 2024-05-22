Karabağ hezimetinden sonra çark etti! Paşinyan toprak hayalinden vazgeçti

Azerbaycan'nın Türkiye'nin desteği ile kazandığı tarihi Karabağ zaferinin ardından Ermenistan Başbakanı Paşinyan, nihayet toprak işgalinden vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. Paşinyan, "Bizim "tarihi Ermenistan" arayışını durdurmamız gerekiyor. 1991 yılında Ermenistan ile Azerbaycan arasında hukuki sınırlar vardı ve biz bugün bu sınırlar üzerinde çalıştık" açıklamasında bulundu.

Azerbaycan, 10 Kasım 2020'de Türkiye'nin askeri ve mühimmat alanında verdiği desteklerle kazandığı büyük zaferle, Karabağ ve civarındaki illeri Ermenistan'ın işgalinden kurtardı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hezimetin ardından artık "tarihi Ermenistan" hedeflerinden tamamen vazgeçmeleri gerektiğini açıkladı.

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Paşinyan'ın açıklamaları şöyle:

"TARİHİ ERMENİSTAN ARAYIŞINI DURDURMALIYIZ"

Bizim "tarihi Ermenistan" arayışını durdurmamız gerekiyor. 1991 yılında Ermenistan ile Azerbaycan arasında hukuki sınırlar vardı ve biz bugün bu sınırlar üzerinde çalıştık. O sınırların hukuki gerekçelerini de ortaya koyduk. Ermenistan’ın yasal sınırlarından emin olduk.

ÜLKE SINIRLARINI AÇIKLADI

Biz vatan içinde vatan arıyoruz. Şimdi bizim politik mesajımız şudur. Sevgili vatandaşlar, Ermenistan Cumhuriyeti'nin sevgili vatandaşları. Bu anavatan 29 bin 743 kilometrekare egemen topraklar içeren Ermenistan Cumhuriyeti'dir.