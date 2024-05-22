Cumhurbaşkanı Erdoğan 'açık söylüyorum' dedi, tepki gösterdi: Dünya yeni çatışmalara gebe

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e destek olan ülkelere tepki göstererek, "Batılı güçler, tüm şımarıklığına rağmen Netanyahu'nun arkasında durdukça Filistin'de katliamların önüne geçilemez. Siyonist yayılmacılık böyle devam ederse açık söylüyorum dünyamız yeni çatışmalara gebedir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nden düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri programında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Yurt içindeki Türkiye Diyanet Vakfı görkemli bir çınar gibi büyüyor. Yurt içindeki 1.003 şubesindeki eğitim ve yardım faaliyetleri ile, vakfımız ile gurur duyuyoruz. Biz sevgi medeniyetinin mensuplarıyız. Mazlumların, yetimlerin yardımına koşmak, kimsesizlerim kimsesi olmak esasen dinimizin bizlere emridir. Biz komşusu aç yatarken tok yatanlardan olamayız.

76 senedir evlerine, yurtlarına geri dönmenin hayalini kuran Filistinli kardeşlerimize karşı mesuliyetimiz vardır. Bunları yok sayamaz, göz ardı edemeyiz.

"KİMSE AKLIMIZLA ALAY ETMESİN"

Abluka nedeniyle zaten açık hava hastanesi olan Gazze'yi, son 229 günde devasa bir çocuk mezarlığına çevirdiler. Kimse aklımızla alay etmesin. Gazze'de oluk oluk akan kanda en az işgalciler kadar, onlara lojistik ve askeri destek sağlayanların da vebali var.

Siyonist yayılmacılık böyle devam ederse açık söylüyorum, dünyamız yeni çatışmalara gebedir.

Batılı güçler, tüm şımarıklığına ve pervasızlığına rağmen Netanyahu'nun arkasında durdukça Filistin'de katliamların önüne geçilemez.

"DAVAYA MÜDAHİL OLMAYI KARARLAŞTIRDIK"

Gazze ve Filistin'de işlenen insanlık suçlarının hukuk önünde sorulması için her türlü çabayı sürdürüyoruz. Davaya biz de müdahil olmayı kararlaştırdık. İsrail'in soykırım suçu işlediğine dair elimizdeki tüm belgeleri muhattaplarımıza iletiyoruz.

Yabancı liderlerle yaptığımız görüşmelerin vazgeçilmez gündem maddesi, Filistin devletinin tanınması ve Gazze'de katliamların durmasıdır.

Bugün Norveç, İrlanda ve İspanya'nın, Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamalarından büyük bir memnuniyet duyuyorum."