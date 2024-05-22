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Seferberlik hali değişiyor! Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Seferberlik hali değişiyor! Erdoğan&#039;ın imzası ile Resmi Gazete&#039;de yayımlandı
Seferberlik, Cumhurbaşkanı, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle birlikte 34 yıllık 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü' yürürlükten kaldırıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte 'Seferberlik ve Savaş Hali yönetmeliği' hayata geçirildi.

Seferberlikte yeni dönem başladı. 22 Mayıs 2024 tarihli ve 32553 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte, 1990 yılından bu yana yürürlükte olan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü' yürürlükten kaldırıldı. Bunun yerine ‘Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği’ yürürlüğe girdi.

DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren seferberlik ve savaş haline ilişkin yeni yönetmelikle; seferberlikle ve savaş haliyle ilgili bir takım değişikliklere gidildi.

Karar şu şekilde: 

“24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü”nün yürürlükten kaldırılmasına ve ekli "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulmasına, 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 19 uncu maddesi ile 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 57'nci maddesi gereğince karar verilmiştir.”

Seferberlik için 24 yıl sonra yeni dönem! Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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