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AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı
Ak Parti, Mkyk, Recep Tayyip Erdoğan, Haber

Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu saat 14.30'da toplandı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 14.30'da başladı.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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