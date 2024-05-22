AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Güncel Haberleri / Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu saat 14.30'da toplandı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki toplantı, saat 14.30'da başladı.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi