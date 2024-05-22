İran'da cenaze tartışması: Tabutlardan biri neden eksik? 

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki 8 kişinin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu helikopterdeki 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Düzenlenen cenaze törenlerinde 8 tabutun bulunması ise tartışmaları beraberinde getirdi.

DOĞACAN BAŞARAN'IN HABERİ—İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Reisi'nin 19 Mayıs'ta Aras Nehri'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte gerçekleştirdiği açılış töreninden dönerken helikopterinin düşmesi sonucu; Cumhurbaşkanı Reisi dahil 9 kişinin öldüğü açıklanmıştı. 21 Mayıs'ta Tebriz'de, 22 Mayıs'ta ise Tahran'da düzenlenen cenaze törenlerinde 8 tabutun bulunması tartışmalara neden oldu.

İranlı sosyal medya hesapları, tabut sayısı ile ölü sayısı arasındaki farklılığa dikkat çekerek çeşitli iddiaları tartışmaya başladı. Cesetlerin biri dışında tamamının yanmış olduğu açıklanan kazaya ilişkin iddialardan ilki, bir cesedin olay yerinde bulunamadığı yönünde.

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İkinci iddia ise sabotaj tartışmalarıyla birlikte ele alınıyor. Bu kapsamda 9. kişinin helikopter düşerken atlayarak kaçmış olabileceği ifade ediliyor. Bu konuda gündeme gelen bir başka iddia da 9. kişinin olay yerine ulaşıldığında hayatta olduğu ve sorgulanacağı yönünde.

Diğer taraftan eksik tabut tartışmasıyla birlikte olay yerindeki drone görüntülerine yakalanan insan görüntüsünün de yeniden konuşulmaya başlandığı görüldü.

Tabutlardaki isimlere ve açıklanan ölü isimlerine bakıldığında, törende tabutu yer almayan kişinin Cevad Mirabi olduğu ortaya çıktı. Mirabi, koruma heyetinde yer alıyordu. Ancak Mirabi'nin helikopterde olmadığı da öne sürüldü. Mirabi'nin akıbeti, farklı iddialar üzerinden tartışılsa da konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.