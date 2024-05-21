Reisi suikasta mı kurban gitti? Helikopter son dakika değişti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti. Reisi için İran'da cenaze töreni düzenlenirken ardında bıraktığı "kaza mı yoksa suikast mi" soruları hâlâ cevap bulmayı bekliyor. Reisi'nin ölümüne yol açan helikopterin son dakika değiştiği iddia ediliyor.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet helikopter kazasında hayatını kaybetti. Reisi'nin yanında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan olmak üzere birçok önemli isim de vardı. İran'da yaşanan olay dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Reisi ölümünün ardından büyük bir sır perdesi bıraktı...

HELİKOPTER SON DAKİKA DEĞİŞTİ

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan neredeyse yarım asır önce üretilen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yapımı Bell 212, UH-1N "Twin Huey" adlı savaş helikopterinin sivil versiyonu ile seyahat etti.

Azerbaycan'da İlham Aliyev ile birlikte Baraj açılışı gerçekleştiren Reisi, geri dönüşte hem güzergah, hem helikopter hem de yolcuların değiştiği iddia ediliyor.

2 numaralı helikopterde Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve Tebriz Valisi Malik Rahmeti’nin birlikte seyahat etmesi planlanıyordu. Ancak son anda dinî lider Ali Hamaney’in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim ile birlikte Devrim Muhafızları Generali helikoptere bindirildi.

CUMA İMAMI 3 SAAT BOYUNCA HAYATTAYDI

Reisi ile aynı helikopterde yer alan Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Âl-i Haşim kazadan sonra 3 saat boyunca hayattaydı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Ofis Müdürü Gulam Hüseyin İsmaili'nin açıklamalarına göre Cuma İmamı, "Kimseyi görmediğini, yalnız olduğunu, etrafımda kimse olmadığını" söylemesi şüpheleri artırdı.

Reisi'nin Ofis Müdürü Gulam Hüseyin kazanın ardından helikopterdekilere ulaşma çabasını şu sözlerle anlattı:

"Sayın Cumhurbaşkanı, Komutan Musevi, Emir Abdullahiyan, Vali ve Cuma İmamı Ayetullah Âl-i Haşim'in cep telefonlarını aradık ama hiçbiri cevap vermedi. Uçuş ekibi pilotun cep telefonunu aradı. En son Ayetullah Âl-i Haşim cevap verdi.

Kendini iyi hissetmediğini ve vadide düştüklerini söyledi. Aradım, iyi olmadığını, ne olduğunu bilmediğini, nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Kimseyi görmediğini, yalnız olduğunu, etrafımda kimse olmadığını söyledi.

Âl-i Haşim telefona 3-4 saat sonrasına kadar cevap verdi. Diğer sevdiklerinin cesetlerinin bulunmasının ardından, kazanın hemen ardından şehit oldukları anlaşıldı.