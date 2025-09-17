Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Kanseri yendi ama... Milyarderin kızı böcek yüzünden hayatını kaybetti

Kanseri yendi ama... Milyarderin kızı böcek yüzünden hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kanseri yendi ama... Milyarderin kızı böcek yüzünden hayatını kaybetti
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yunanistan’da denizcilik sektöründe tanınmış bir ailenin 28 yaşındaki kızı Marissa Laimou böcek ısırması sebebiyle şoka girerek hayatını kaybetti. Laimou’nun ölmeden 3 gün önce hastaneye gittiği, ancak bir tedavi uygulanmadığı ortaya çıktı. Ailesinin şikayeti üzerine hastaneye dava açıldı. 

Yunanistan’da denizcilik sektöründe tanınmış bir ailenin mirasçısı olan Marissa Laimou, Londra’daki evinde 11 Eylül’de ölü bulundu.

ŞİKAYETLERİ ARTINCA DOKTOR ÇAĞIRDI

Yakın zamanda meme kanserini atlatan genç kadın, baş dönmesi, kaşıntı ve ateş şikayetleriyle eve doktor çağırdı. Yapılan muayenenin ardından ağrı kesici reçete edilen kadının iyileşmediği, aksine şikayetlerinin arttığı bildirildi. 

Kanseri yendi ama... Milyarderin kızı böcek yüzünden hayatını kaybetti - 1. Resim

BÖCEK ISIRIĞI TEŞHİSİ KONDU

Bunun üzerine kendi onkoloğuna giden Laimou, buradan da ambulansla başka bir hastaneye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre sevk edildiği hastanede böcek ısırığı teşhisi konulan kadın, antibiyotik verilerek eve gönderildi. 

Eve döndükten bir gün sonra Laimou’nun yatağında ölü bulunması üzerine olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Kanseri yendi ama... Milyarderin kızı böcek yüzünden hayatını kaybetti - 2. Resim

''KANSERDEN KURTULDU, BİR BÖCEK YÜZÜNDEN ÖLDÜ''

Annesi Bessy, Yunan medyasına yaptığı açıklamada, kızını böcek ısırığı sonucu oluşan toksik şokun öldürdüğünü, ancak henüz hangi tür böceğin ısırdığının bilinmediğini söyledi. 

Yaşadığı şokla sarsılan anne, ''Kızım kanserden kurtuldu, bir böcek yüzünden öldü''. ifadelerinde bulundu. Olaya karışan hastanenin hatasını kabul ettiği bildirilirken olayla ilgili iç soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Safi Arpaguş kimdir, kaç yaşında, nereli?CHP kongresinin itirazına ret
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'de terör saldırısı! FBI binasını hedef aldılar - DünyaABD'de terör saldırısı! FBI binasını hedef aldılarHindistan'da feci olay! Timsah saldırısına uğrayan genç kız hayatını kaybetti - DünyaÖnce saldırdı sonra sürükledi: Genç kız boğularak can verdiÇekya dünyaya hatırlattı: Türkiye barışta köprü kuruyor! - DünyaÇekya dünyaya hatırlattıGazze’de iletişim koptu! İsrail ana hatları vurdu, internet kesildi - DünyaGazze’de iletişim koptu! İsrail ana hatları vurduAB’den İsrail’e gümrük sopası! Ayrıcalıkları askıya alınabilir - DünyaAB’den İsrail’e gümrük sopası!İngiltere’de Trump'a olaylı karşılama! Epstein ile görüntüleri Windsor Kalesi'ne yansıtıldı - Dünyaİngiltere’de Trump'a olaylı karşılama
Sonraki Haber Yükleniyor...