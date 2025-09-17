Kanseri yendi ama... Milyarderin kızı böcek yüzünden hayatını kaybetti

Yunanistan’da denizcilik sektöründe tanınmış bir ailenin mirasçısı olan Marissa Laimou, Londra’daki evinde 11 Eylül’de ölü bulundu.

ŞİKAYETLERİ ARTINCA DOKTOR ÇAĞIRDI

Yakın zamanda meme kanserini atlatan genç kadın, baş dönmesi, kaşıntı ve ateş şikayetleriyle eve doktor çağırdı. Yapılan muayenenin ardından ağrı kesici reçete edilen kadının iyileşmediği, aksine şikayetlerinin arttığı bildirildi.

BÖCEK ISIRIĞI TEŞHİSİ KONDU

Bunun üzerine kendi onkoloğuna giden Laimou, buradan da ambulansla başka bir hastaneye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre sevk edildiği hastanede böcek ısırığı teşhisi konulan kadın, antibiyotik verilerek eve gönderildi.

Eve döndükten bir gün sonra Laimou’nun yatağında ölü bulunması üzerine olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

''KANSERDEN KURTULDU, BİR BÖCEK YÜZÜNDEN ÖLDÜ''

Annesi Bessy, Yunan medyasına yaptığı açıklamada, kızını böcek ısırığı sonucu oluşan toksik şokun öldürdüğünü, ancak henüz hangi tür böceğin ısırdığının bilinmediğini söyledi.

Yaşadığı şokla sarsılan anne, ''Kızım kanserden kurtuldu, bir böcek yüzünden öldü''. ifadelerinde bulundu. Olaya karışan hastanenin hatasını kabul ettiği bildirilirken olayla ilgili iç soruşturma başlatıldı.