Karadeniz’den Akdeniz’e Türk damgası! TCG Icel denizlerin yeni hakimi oldu

Türkiye, savunma sanayiinde yeni bir eşiği daha aştı. Yalova’daki Sefine Tersanesi’nde düzenlenen törenle, Türkiye’nin sekizinci ulusal gemisi TCG Icel (F-518) denize indirildi. TCG Icel, tamamen yerli ve milli imkânlarla geliştirilen çok amaçlı bir savaş fırkateyni olarak donanmaya katıldı.

%70'TEN FAZLASI YERLİ: TÜRK SAVUNMA SANAYİİ GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

TCG Icel, 200 Türk tedarikçi firmanın katkısıyla üretildi ve gemideki yerli bileşen oranı %70’in üzerine çıktı.

Gemiye entegre edilen silah sistemleri ve sensörlerin büyük bir kısmı Türk savunma sanayiinin gurur projelerinden oluşuyor. MKE üretimi 76 milimetrelik top, Gökdeniz yakın hava savunma sistemi, Midlas dikey fırlatma sistemi ve Atmaca gemisavar füzeleri, TCG Icel’in vurucu gücünü oluşturmakta.

Yerli radar sistemleri, elektro-optik arama teknolojileri ve ADVENT savaş yönetim sistemi de gemiye entegre edilerek, modern harp koşullarına tam uyum sağlandı.

DENİZLERİN YENİ HAKİMİ: TCG ICEL

113 metre uzunluğundaki TCG Icel, toplam 3.200 tonluk kapasitesiyle dikkat çekiyor. Gemi, maksimum 29+ knot hıza ulaşabiliyor. 14 knot hızla 5.700 deniz mili, 19 knot hızla ise 4.000 deniz mili menzile sahip.

Bu da TCG Icel’i, uzun süreli ve geniş çaplı görevlerde aktif rol oynayabilecek bir platform haline getiriyor.

İki hafta boyunca denizde kalabilen gemide, 10 tonluk helikopter veya İHA konuşlandırılabilecek özel güverte alanı yer alıyor. Hava-deniz entegrasyonunu artıran bu sistem, fırkateyni çok yönlü bir görev platformu haline getiriyor.

DENİZLERDE TERÖRE VE TEHDİDE KARŞI YERLİ KALKAN

Gözetleme, keşif, devriye, denizaltı savaşı, hava savunma, terörist saldırıları önleme, arama-kurtarma ve amfibi destek operasyonları gibi görevleri başarıyla icra edebilecek şekilde tasarlanan TCG Icel, Karadeniz’den Doğu Akdeniz’e kadar tüm sularda etkin rol oynayacak.

TÜRKİYE'NİN MİLLİ GÜCÜNE YENİ BİR SEMBOL

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), TAIS Tersane Ortak Girişimi ve STM arasında 2023’te imzalanan anlaşmayla başlayan proje, Türkiye’nin milli donanma vizyonunun en somut örneklerinden biri oldu. “İstif sınıfı” kapsamında üretilen yedi fırkateynin ikincisi olan TCG Icel, Sefine Tersanesi’nde inşa edilen iki gemiden biri olma özelliğini taşıyor.