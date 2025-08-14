Katile, tepkiler artıyor! Netanyahu aklını kaybetti

Gazze’de katliam yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya tepkiler artıyor. İsrail’in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi’ndeki durumun “korkunç” seviyede olduğunu söyleyen Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon “Bu kabul edilemez. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu çok ileri gitti ve aklını kaybetti” dedi. Katil Netanyahu’ya bir tepki de Avustralya’dan geldi. Başbakan Anthony Albanese, ABC News’e verdiği mülakatta, İsrail’in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi’nde yaşanan açlık ve can kayıplarının “kesinlikle kabul edilemez” olduğunu söyledi. İsrail’in eylemlerinin “savunulabilir” olmadığını belirten Albanese “İsrail, mart ayında insani yardım akışına kısıtlama getireceğini duyurdu ve bunun sonuçlarını görüyoruz. Gazze’de insani bir felaket yaşanıyor” dedi.

GANGSTER GİBİ

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ni işgal planına tepki gösterildi. “İsrail kabinesinin kararının, uluslararası hukuku açıkça ihlal eden ve uluslararası alanda tanınan Filistin topraklarını zorla ele geçirmeyi amaçlayan gangsterce bir eylemdir” denildi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Birleşmiş Milletlerin (BM) İsrail’in Gazze’deki katliamlarını durdurmada yetersiz kaldığını belirterek “BM ölümcül bir yara aldı. Yiyecek arayan Filistinli çocukların üzerine her bomba düştüğünde, bu bomba, aslında BM Genel Kuruluna düşüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun attığı bombalar ve füzeler (BM Genel Sekreteri Antonio) Guterres’in ofisine düşüyor” dedi.

ABD’DE GÖSTERİ

Öte yandan ABD’de Filistin destekçisi göstericiler, İsrail’in gazetecileri hedef almasını protesto etti. New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi önündeki eyleme müdahale eden New York Polis Departmanı (NYPD) ekipleri, çok sayıda Filistin destekçisini gözaltına aldı.

FAS’TA KATLİAMA TEPKİ

Bu arada Fas’ın Rabat, Tatvan ve Tanca kentlerinde, Filistin’e destek ve İsrail’in Gazze Şeridi’nde gazetecilere yönelik suikastlarını protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlendi. Sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen eylemlere yüzlerce insan hakları savunucusu ve medya çalışanı katıldı.

İSRAİL HEM BOMBA HEM DE AÇLIKLA KATLEDİYOR

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını ve bölgede açlığı silah olarak kullanmayı sürdürüyor. Son 24 saatte 123 kişinin şehit düştüğü Gazze’de, 3’ü çocuk 8 sivil daha açlık ve yetersiz beslenme sebebiyle can verdi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş “Açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 235’e yükseldi. Bunlardan 106’sı çocuk” ifadelerini kullandı.

ANTİBİYOTİĞE DİRENÇLİ HASTALIK YAYILIYOR

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana 61 binden fazla Filistinli’yi şehit ettiği, 154 binden fazla kişiyi yaraladığı Gazze Şeridi’ndeki insani kriz her geçen gün artıyor. Lancet Bulaşıcı Hastalıklar dergisinde yayınlanan ve The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, hastanelerin bombalandığı Gazze’de antibiyotiğe dirençli bakteriler bölgede yayılıyor. El-Ahli Hastanesinden alınan 1.300’den fazla numune, hastaların üçte ikisinde, çoklu ilaca dirençli bakterilerle enfekte olduğunu gösterdi. Uzmanlar, çocukların açlık sebebiyle hayatını kaybettiği Gazze’deki tıbbi malzemelerin yetersizliğine dikkat çekerken bu durumun bulaşıcı hastalıkların daha hızlı yayılabileceğinin ve daha fazla ölüm anlamına gelebileceğinin altını çizdi. İncelenen numunelerin dörtte üçü, İsrail’in düzenlediği hava saldırılarında yaralanan hastalardan alındı.

Araştırmanın yazarları “İsrail’in saldırılarına ve hastaneleri, laboratuvarları ve su arıtma tesislerini kasıtlı olarak hedef alması son bulmadıkça, ilaca dirençli bakteri tehdidi artacak” uyarısında bulundu. Araştırmanın yazarlarından Krystel Moussally “Bu durum, daha ciddi ve etkisi daha uzun süren hastalıkların başkalarına bulaşma riskinin yüksek olması anlamına geliyor. Zaten yaygın olan enfeksiyon kaynaklı ölüm riskinin daha da artması anlamına geliyor. Bu, ampütasyonun fazlalaşması anlamına gelen korkunç bir tablo” dedi. Araştırmanın yazarlarından Bilal İrfan, numune sonuçlarını “özellikle endişe verici” olarak nitelendirdi. İrfan “Maalesef ki bütün laboratuvarların yıkılması ve sağlık personelinin öldürülmesi sebebiyle gerçek sayıyı bilmiyoruz. Ancak Gazze’de neler olup bittiğine dair küçük bir fikir edinmek bile son derece önemli” ifadesini kullandı.