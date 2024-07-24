Kenya'da feshedilen kabine yeniden kuruldu, muhalefetten 4 isim atandı

Hükümet karşıtı gösterilerle sarsılan Kenya'da kabineyi fesheden Devlet Başkanı William Ruto, yeni kabineyi kurdu. Kabinede muhalefetten 4 ismin yer alması dikkat çekti.

18 Haziran'dan bu yana hükümetin vergi düzenlemesine karşı yapılan gösterilerle sarsılan Kenya'da polis müdahalesi sonrası en az 50 kişi hayatını kaybetti. Yaşananların ardından Kenya Devlet Başkanı William Ruto kabineyi feshetti.

Ruto, Dışişleri Bakanı da olan Başbakan haricindeki tüm kabine üyelerini görevden aldığını duyurdu ve yeni kabine atanıncaya kadar Bakanlıklarla ilgili işlerin Başbakan tarafından koordine edileceğini açıkladı.

MUHALEFETTEN 4 İSİM KABİNEDE

Kenya basınındaki habere göre, Ruto yeni kabineyi oluşturdu. Kabinede muhalefetten 4 isim yer aldı.

Yeni kabinede John Mbadi Finans Bakanı, James Opiyo Wandayi Enerji ve Petrol Bakanı, Hassan Ali Joho Madencilik ve Mavi Ekonomi Bakanı, Wycliffe Oparanya ise Kooperatifler ve Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Bakanı oldu.

Öte yandan Ruto, gösterilerde gözaltına alınanların serbest bırakılması ve suçlamaların geri çekilmesi talimatı verdi.