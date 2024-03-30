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Haberler > Dünya > Kırgızistan'da şiddetli rüzgar hayatı felç etti: 24 kişi yaralandı, başkentte acil durum ilan edildi

Kırgızistan'da şiddetli rüzgar hayatı felç etti: 24 kişi yaralandı, başkentte acil durum ilan edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırgızistan’ın kuzey kesinlerinde etkili olan şiddetli rüzgarlar sonucu 24 kişi yaralandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle başkent Bişkek’te acil durum ilan edildi.

Kırgızistan’ın kuzey kesimlerini şiddetli rüzgarlar vurdu. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, 24 kişinin yaralandığını açıklarken ve Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı ise 154 tesis ile çok sayıda binada hasar meydana geldiğini duyurdu.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ÇATILAR UÇTU

Şiddetli rüzgarın hızının saniyede 28 metreyi bulduğu açıklanırken şiddetli rüzgarlar sonucu çok sayıda ağaç devrildi, bazı binaların çatıları hasar gördü. Bazı kesimlerde elektrik kesintileri yaşanırken toplu taşımada hizmetleri askıya alındı.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Bişkek Belediye Başkanı Junushaliyev 28'i akşamı bir karar imzalayarak Bişkek'in şiddetli rüzgarlar nedeniyle olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu. Bişkek Belediye Başkanı Aybek Junushaliyev, Bişkek’te "acil durum" ilan edildiğini” duyurdu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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