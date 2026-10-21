OpenAI CEO’su Sam Altman’ın kız kardeşi Ann Altman’ın, ağabeyine yönelik cinsel istismar iddialarıyla açtığı dava mahkeme tarafından düşürüldü. ABD’li yargıç, Ann Altman’ın üç kez fırsat verilmesine rağmen bağımsız tıbbi muayeneye katılmaması ve mahkemenin taleplerini yerine getirmemesi nedeniyle davanın reddine karar verdi. Ünlü CEO, daha önce hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

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ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI’nin CEO’su Sam Altman’a yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla ilgili davada karar çıktı. Altman’ın kız kardeşi Ann Altman, ağabeyinin 1997-2006 yılları arasında kendisine düzenli olarak cinsel istismarda bulunduğunu öne sürerek 6 Ocak 2025’te ABD’nin Missouri eyaletinde dava açmıştı. Mahkeme, davacının belirlenen yükümlülükleri yerine getirmemesi üzerine dosyanın düşürülmesine hükmetti.

Kız kardeşinden OpenAI CEO’su Sam Altman’a cinsel istismar suçlaması! Mahkeme kararını verdi

TIBBİ MUAYENEYE KATILMADI

Bölge Yargıcı Zachary Bluestone, Ann Altman’ın kendisine birden fazla kez fırsat tanınmasına rağmen üç ayrı durumda bağımsız tıbbi muayeneye katılmadığını belirtti. Yargıç, bu durumun davanın sağlıklı biçimde ilerlemesini engellediğini ifade etti.

Bluestone, yazılı kararında, “Annie'nin delil sunma yükümlülüklerini ihlal etmeye devam etmesi ve uzlaşmaz tavrıyla bu davayı durma noktasına getirmesi nedeniyle, mahkemenin seçenekleri tükenmiştir ve bu nedenle iddialarını kesin olarak reddeder” ifadelerine yer verdi.

Kız kardeşinden OpenAI CEO’su Sam Altman’a cinsel istismar suçlaması! Mahkeme kararını verdi

ÜNLÜ CEO SUÇLAMALARI REDDETTİ

BBC’nin aktardığına göre Ann Altman, dava dilekçesinde istismarın 3 yaşındayken başladığını, ağabeyinin ise o sırada 12 yaşında olduğunu iddia etmişti. Sam Altman ise suçlamaları kabul etmedi.

KIZ KARDEŞİNİN SAĞLIĞI…

Altman ailesi de daha önce yaptıkları ortak açıklamada iddiaları reddetmişti. Sam Altman, annesi ve iki erkek kardeşi, Ann Altman’ın sağlığı konusunda endişe duyduklarını ve uzun yıllardır kendisine maddi destek sağladıklarını belirtmişti. Aile, Ann Altman’ın kira ve faturalarının karşılandığını, ayrıca tıbbi yardım alabilmesi için de destek sunulduğunu aktarmıştı.

Kız kardeşinden OpenAI CEO’su Sam Altman’a cinsel istismar suçlaması! Mahkeme kararını verdi

Aile açıklamasında, Sam Altman’a yöneltilen iddiaların zaman içinde önemli ölçüde değiştiği savunularak suçlamaların “tamamen asılsız” olduğu ifade edilmişti. Aile ayrıca, iddiaların maddi destek talepleriyle bağlantılı olduğunu öne sürmüştü.

Mahkemenin kararıyla Ann Altman’ın Sam Altman’a karşı açtığı dava reddedilmiş oldu. Kararın, iddiaların doğruluğuna ilişkin bir tespitten ziyade davacının mahkemenin belirlediği yükümlülükleri yerine getirmemesi gerekçesine dayandığı belirtildi. Sam Altman, 2022 yılında kullanıma sunulan ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI’nin kurucu ortakları arasında yer alıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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