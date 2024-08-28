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Haberler > Dünya > Kızıldeniz'de 5 gündür yanan Yunan petrol tankeri tehlike saçıyor! 1989'daki facianın 4 kat fazlası olabilir

Kızıldeniz'de 5 gündür yanan Yunan petrol tankeri tehlike saçıyor! 1989'daki facianın 4 kat fazlası olabilir

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kızıldeniz'de Yemenli Husilerin saldırısına uğrayan Yunan petrol tankeri Sounion 5 gündür yanıyor. Kimsenin yanına gidemediği gemiden bu zamana kadar ki en büyük petrol sızıntısının yaşanabileceği belirtildi.

Yunan gemisi Kızıldeniz'de Yemenli Husilerin saldırısına uğradıktan sonra yalnız kaldı. Yunan bayraklı Sounion adlı petrol tankeri günlerdir Kızıldeniz'de yanmaya devam ediyor. 

Kızıldeniz'de 5 gündür yanan Yunan petrol tankeri tehlike saçıyor! 1989'daki facianın 4 kat fazlası olabilir - 1. Resim

SALDIRI SONRASI MÜRETTEBAT KURTARILDI

21 Ağustos'ta gerçekleşen saldırının ardından sürüklenmeye başlayan geminin mürettebatı bir gün sonra kurtarılabildi.

23 Ağustos tarihinde ise üç roket gemiye isabet etti ve alevler yükseldi. Hasar alan geminin motorları çalışmıyor, yangın halen söndürülebilmiş değil.

Sounion, Atina merkezli Delta Tankers şirketine ait Husiler tarafından vurulan üçüncü tanker oldu.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, 150 bin ton (yaklaşık bir milyon varil) ham petrol taşıyan Yunan bandıralı geminin petrol sızdırıyor olabileceğini duyurdu. Pentagon'un açıklamasında, tankeri kurtarmak için yapılan girişimlerin İran destekli Husiler tarafından engellendiği belirtildi.

Kızıldeniz'de 5 gündür yanan Yunan petrol tankeri tehlike saçıyor! 1989'daki facianın 4 kat fazlası olabilir - 2. Resim

EN BÜYÜK PETROL SIZINTISI MEYDANA GELEBİLİR

Tankerin taşıdığı bir milyon varil ham petrol, şimdiye kadarki en büyük petrol sızıntılarından birisine neden olabilir.

Tankerden sızabilecek petrol, 1989'da Alaska'da 257 bin varil petrolün denize karıştığı Exxon Valdez felaketinin yaklaşık dört katı büyüklüğünde.

Başkent Sana dahil Yemen'in batısını kontrol eden Husiler, İsrail işgal ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesini istiyor. Aden Körfezi ile Kızıldeniz'i birbirine bağlayan Babülmendep Boğazı çevresinde 200'e yakın gemiyi hedef alan, onlarcasını vurmayı başaran İran destekli grup, iki gemiyi ise batırdı.

Kızıldeniz'de 5 gündür yanan Yunan petrol tankeri tehlike saçıyor! 1989'daki facianın 4 kat fazlası olabilir - 3. Resim

 
Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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