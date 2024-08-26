Husilerin Kızıldeniz'de vurduğu Yunan gemisi 3 gündür yanıyor

Kızıldeniz'deki Yunan gemisi Sounion'u vurduktan sonra dünyanın gözü Körfez'e çevrilmişti. Vurulan petrol tankeri gemisi çevre için büyük tehlike oluşturmasına rağmen, 3 gündür yanmaya devam ediyor.

Yemen'in en kalabalık bölgelerini kontrol eden Husiler, Kızıldeniz'deki Sounion petrol tankerine saldırdıklarını duyurmuştu. Yaşanan sıcak gelişmenin ardından Avrupalı yetkililer, Kızıldeniz'de yanarak sürüklenen tankerin çevresel tehdit teşkil ettiğini bildirdi.

AB'nin Aspides misyonundan Perşembe günü gelen açıklamada, Sounion'da 150.000 ton ham petrol bulunduğu ve bunun "çevresel bir tehlike" teşkil ettiği belirtildi.

YUNAN GEMİ 3 GÜNDÜR YANIYOR

Husilerin vurduğu Yunan gemi yanmaya devam ediyor. 3 gündür denizin ortasında kalan Yunan geminin görüntüleri dünya basınında gündeme oturdu.

İngiltere'nin Sana Büyükelçisi Abda Sharif de Kzıldeniz'de Husilerin saldırısına uğrayan MV Sounion isimli geminin mürettebatının kurtarıldığını, ağır hasar gören geminin ise Kızıldeniz'de mahsur kaldığını açıklamıştı.