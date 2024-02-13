Kocasının "ölmüştür" dediği kadın, yakılmak üzereyken uyandı

Hindistan'ın Berhampur eyaletinde çıkan yangında ağır yaralanan kadın, maddi yetersizlikten dolayı tedavisi bitmeden eve gönderildi. Yeniden eve getirilen kadın bir süre sonra gözlerini kapatınca kocası kadının öldüğünü sandı. Kocasının cenaze yakma evine götürdüğü kadın, tam yakılacakken gözlerini açtı. Neye uğradığını şaşıran kadın ölümden kıl payı kurtuldu.

Hindistan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Berhampur eyaletinde yaşayan 52 yaşındaki Bujji Aamma isimli kadın, evinde çıkan yangında ağır yaralandı. Vücudunun yarısı yanan kadın, maddi imkansızlık nedeniyle tedavisi bitmeden hastaneden taburcu edildi.

ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜP CENAZE EVİNE GÖTÜRDÜ

Yeniden evine getirilen Bujji Aamma bir süre sonra gözlerini kapattı. Gözlerini bir daha açmayan Bujji Aamma'nın öldüğü düşünülerek kocası tarafından cenaze yakma evine götürüldü.

YAKILMAK ÜZEREYKEN GÖZLERİNİ AÇTI

Cenaze yakım görevlisi, Bujji'yi yakmak üzereyken kadın, bir anda hareket etmeye başlayıp gözlerini açtı. Büyük şok yaşayan aile üyeleri, Bujji'yi eve geri götürdü. Ancak kadının tedaviye devam edip etmeyeceğiyle ilgili açıklama yapılmadı.