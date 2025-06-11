Kolombiya'da peş peşe bombalı saldırı oldu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kolombiya'nın güneybatısındaki Cauca ve Valle del Cauca yönetim bölgelerinin çeşitli noktalarında peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda ölü ve yaralı sayısı yükseldi. Gelen son açıklamada ev, iş yerleri, karakollar da dahil olmak üzere birçok yerde hasar oluştuğu belirtildi.

Cauca'da 14, Valle del Cauca'da ise 10 farklı bölgede motosikletli ve el yapımı patlayıcılarla saldırılar gerçekleştirildi.

8 ÖLÜ 40 DA YARALI VAR

Patlamalarda 2'si polis olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır 40 kişi yaralandı.

MADDİ HASAR DA BÜYÜK OLDU

Saldırılar nedeniyle evlerde, iş yerlerinde ve polis karakollarında büyük çapta hasar meydana geldi.

SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, askeri operasyonların yasa dışı silahlı gruplara ve uyuşturucu kaçakçılarına ciddi darbe vurduğunu, söz konusu saldırıların bu nedenle düzenlendiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Armando Benedetti, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, saldırıları "korkakça eylemler" olarak nitelendirdi.

"CHOLİNGA" ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Cauca'nın Paez kasabası kırsalında, EMC'ye bağlı Batı Jacobo Arenas Bloğu lideri "Cholinga" lakaplı kişinin, istihbarat ve ordu tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Petro, Cholinga'nın birçok sivil ve askerin ölümünden sorumlu olduğunu vurgulayarak, operasyonu gerçekleştiren ordu ve istihbarat birimlerini tebrik etti.

Ivan Mordisco ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve barış anlaşmasına hiç katılmayan çatı örgüt Estado Mayor Central (EMC), saldırıların sorumlusu olarak kabul ediliyor.

Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri FARC'ın "Genelkurmay Başkanlığı" anlamındaki EMC, bir süredir askeri ve polis noktalarına saldırılar düzenliyor.