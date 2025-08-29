Korku filminden bir sahne değil! Sessiz tehdit kapıda: Yetkililer bir kez daha uyardı

Başkent Tokyo’da belediye yetkilileri tarafından oluşturulan görüntülerde, Fuji Dağı’nın patlaması halinde yaşanabilecek facia gözler önüne serildi.

Görüntülerde, devasa bir kül bulutunun başkentin gökyüzünü tamamen kapladığı, tren rayları ve havaalanı pistlerinin kalın bir kül tabakasıyla kapandığı görülüyor. Şehirde hayat neredeyse durma noktasına gelirken, halkın şemsiye ve maske takarak sokaklarda yürüdüğü sahneler dikkat çekiyor. Araçlar ise hareket edemeyecek şekilde kül yığınları içinde kalıyor.

''HİÇBİR UYARI OLMADAN GELEBİLİR''

Videoda kullanılan seslendirme, tehlikenin ani bir şekilde gelebileceğini şu sözlerle vurguluyor: ''Hiçbir uyarı olmadan gelebilir.''

Yetkililer, bu görsellerle halkın muhtemel bir senaryoyu gözünde canlandırmasını hedefliyor.

Uzmanlara göre, Fuji Dağı patladığı takdirde, ''volkanik küllerin 1 ila 2 saat içinde Tokyo’ya ulaşması ve şehir üzerinde yaklaşık 10 santimetre kalınlığında bir kül tabakası bırakması'' bekleniyor. Böyle bir durumda, ulaşımın büyük ölçüde duracağı, altyapının zarar görebileceği ve sağlık açısından ciddi riskler oluşabileceği belirtiliyor.

HAZIRLIKLI OLMA ÇAĞRISI YİNELENDİ

Japon hükümeti, Mart ayında yaptığı açıklamada, vatandaşlara evlerinde iki haftalık temel ihtiyaç stoğu bulundurmaları yönünde tavsiyede bulunmuştu. Bu hafta yayımlanan videoda ise "hazırlıklı olma" çağrısı yinelendi.

''YERSİZ KORKULARA YOL AÇABİLİR''

Öte yandan bazı uzmanlar, bu tür uyarı videolarının halkta yersiz korkulara yol açabileceğini ve turizmi olumsuz etkileyebileceğini savundu. Fuji Dağı’nın popüler bir turizm noktası olması nedeniyle, yayınlanan görüntülerin yabancı ziyaretçileri caydırabileceği belirtiliyor.

Japonya, dünya genelindeki aktif volkanların yaklaşık yüzde 10’una ev sahipliği yapıyor. Ülke, "Pasifik Ateş Çemberi" olarak bilinen sismik açıdan son derece aktif bir bölgede yer alıyor. 2022 yılında Sakurajima Dağı'nda meydana gelen patlama, volkanik tehlikenin Japonya için ne kadar güncel olduğunu bir kez daha ortaya koymuştu.