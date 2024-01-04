Kosta Rika, cinayette rekor kırdı! Kayıtlara geçen rakam bir senede 907 ölüm

4 Ocak 2024 11:23 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 11:32

Kosta Rika Adli Soruşturma Örgütü'nün (OIJ) raporuna göre, ordusu olmayan ülkede, çeteler arası çatışmalar nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

ÜLKE TARİHİNİN EN ÖLÜMCÜL YILI

Raporda, 907 kişinin öldürüldüğü 2023'ün ülke tarihinde ulaşılmış en ölümcül yıl olduğu bildirildi. Kosta Rika'da 2022'de 654 kişi öldürülürken, bu yıl 900'lü rakamlara ulaşılması ülkede endişelere yol açtı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YENİDEN MASAYA YATIRILDI

Nüfusu 5 milyonu aşan ülkede, güvenlik önlemleri yeniden masaya yatırılırken özellikle Orta Amerika'nın en güvenli ülkesi imajı ise korunmaya çalışılıyor.