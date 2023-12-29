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    Osmaniye'de dehşet! Hamile karısını öldürüp intihara kalkışan koca, canı tatlı gelince polisi aradı

    Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hamile eşini bıçaklayarak öldüren şahıs, otomobilini uçuruma sürerek intihara kalkıştı. Olayda yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

    Osmaniye&#039;de dehşet! Hamile karısını öldürüp intihara kalkışan koca, canı tatlı gelince polisi aradı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Korkunç olay, Kadirli ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi 981. Sokak'ta meydana geldi. Salim K. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen bir sebeple evde hamile eşi Hediye K.’yı bıçakladı. Şahıs ardından aracıyla Şehit Orhan Gök Mahallesi Mezretli köyü mevkiine giderek aracını uçuruma sürerek intihara kalkıştı.
    Uçurumdan uçan şahıs, 112 acil çağrı merkezini arayarak kaza yaptığını ve eşini bıçakladığını bildirdi. İhbar üzerine Salim K.’nın evine ve kaza yaptığı bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Eve gelen sağlık ekipleri kadını bıçaklanmış şekilde buldu. Yapılan incelemede kadının hamile olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

    Osmaniye'de dehşet! Hamile karısını öldürüp intihara kalkışan koca, canı tatlı gelince polisi aradı
    Eşini bıçaklayarak öldüren ardından da aracını uçuruma sürüp intihara kalkışan Salim K. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kadının cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, katil zanlısı kocanın ise hastanede tedavisi sürüyor. Öte yandan çiftin 7 aylık evli olduğu öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    HamileKadın Cinayeti
    Haberler > Gündem > Osmaniye'de dehşet! Hamile karısını öldürüp intihara kalkışan koca, canı tatlı gelince polisi aradı
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