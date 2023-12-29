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Aydın'da kadın cinayeti: Ölmeden önce eşinin bıçakladığını söyledi
Türkiye'de tırmanarak artan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Aydın'da, bıçaklanmış halde bulunan Gülbeyaz Savaş'ın eşinin saldırısına uğradığı öğrenildi. Genç kadın, hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Gülbeyaz Savaş bıçaklandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
EŞİNİN BIÇAKLADIĞINI SÖYLEDİ
Karnından bıçaklanmış halde bulunan Gülbeyaz Savaş, kendisini eşi H.S.'nin bıçakladığını söyledi. Yaralı kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen Gülbeyaz Savaş, yolda hayatını kaybetti.
Düzenleyen: Seda Çakır - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı