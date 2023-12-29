Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Aydın'da kadın cinayeti: Ölmeden önce eşinin bıçakladığını söyledi

    Türkiye'de tırmanarak artan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Aydın'da, bıçaklanmış halde bulunan Gülbeyaz Savaş'ın eşinin saldırısına uğradığı öğrenildi. Genç kadın, hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

    Aydın&#039;da kadın cinayeti: Ölmeden önce eşinin bıçakladığını söyledi
    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Gülbeyaz Savaş bıçaklandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    EŞİNİN BIÇAKLADIĞINI SÖYLEDİ

    Karnından bıçaklanmış halde bulunan Gülbeyaz Savaş, kendisini eşi H.S.'nin bıçakladığını söyledi. Yaralı kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen Gülbeyaz Savaş, yolda hayatını kaybetti.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AydınKadın Cinayeti
    Haberler > Güncel > Aydın'da kadın cinayeti: Ölmeden önce eşinin bıçakladığını söyledi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Kandilli duyurdu: Erzurum'da korkutan deprem! - GüncelKandilli duyurdu: Erzurum'da korkutan deprem!Boğaziçi Üniversitesi-Aşiyan Füniküler hattında teknik arıza - GüncelBoğaziçi Üniversitesi-Aşiyan Füniküler hattında teknik arızaBakan Tunç'tan yeni anayasa mesajı - GüncelBakan Tunç'tan yeni anayasa mesajıMSB açıkladı: 2023'te 2 bin 201 terörist etkisiz - GüncelMSB açıkladı: 2023'te 2 bin 201 terörist etkisizAFAD ilk verileri paylaştı! Malatya'da şiddetli deprem - GüncelAFAD ilk verileri paylaştı! Malatya'da şiddetli depremHatay'ın milyon dolarlık yatırımı yıkılıyor - GüncelHatay'ın milyon dolarlık yatırımı yıkılıyorŞener Üşümezsoy’dan korkutan deprem uyarısı! - GüncelŞener Üşümezsoy’dan korkutan deprem uyarısı!Bir kadına şiddet daha: Saldırgan yine 'eski eş' - GüncelBir kadına şiddet daha: Saldırgan yine 'eski eş'Meteoroloji 2 ili saat verip uyardı - GüncelMeteoroloji 2 ili saat verip uyardıAnkara, İstanbul ve İzmir'de DEAŞ operasyonu - GüncelAnkara, İstanbul ve İzmir'de DEAŞ operasyonu
    Sonraki Haber Yükleniyor...