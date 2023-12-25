25 Aralık 2023 17:08 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 17:09

Türkiye'de önlenemeyen kadın cinayetleri giderek artıyor, bugün iki kadının daha ismi acı tabloya eklendi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşayan Dudu U., kardeşi Önder D. tarafından ateşli silahla katledildi. Önder D., daha sonra aynı silahla kendisini vurarak intihar etti. Dudu U. ve Önder D.'nin cenazeleri otopsi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde de Sultan B. evli olduğu Mikail B. tarafından ateşli silahla öldürüldü. Gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre 2023 Kasım ayında erkekler tarafından 33 kadın öldürüldü, 24 kadın da şüpheli şekilde ölü bulundu.