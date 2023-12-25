25 Aralık 2023 16:29 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 16:38

6284'ün etkin bir şekilde uygulanmaması, cezaların etkin ve caydırıcı olmaması Türkiye'de kadına şiddeti tırmandıran ana sebeplerden bazıları. İsyan ettiren olay 5 Ekim 2021'de İstanbul Avcılar'da meydana geldi.

Mehmet Yıldız isimli erkek, Yasemin Uzunçelebi'nin evine gizlice girerek kimyasal madde döküp kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan kadının yüzünün ve vücudundaki bazı kısımların kemiklerine kadar eridiği ve yüzündeki organlarını kullanamaz hale geldiği belirlenmişti. Uzunçelebi 5 aylık yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu edilerek yatağa bağlı bir şekilde yaşamına devam ederken, sanık Mehmet Yıldız’ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

20 YIL HAPİS İSTEMİ

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın olay tarihinde müştekiyi öldürmek amacıyla, canavarca hisle yakıcı ve yanıcı nitelikte olan kimyasal maddeyi vücuduna fırlatarak değişik yerlerinde hayati tehlike oluşturacak nitelikte vücut yanığına sebep olduğunu belirtti.

Sanık Yıldız’ın cezai ehliyetinin de alınan raporlar kapsamında tam olduğunu belirten cumhuriyet savcısı, ‘canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yirmi yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

'RAHATLIKLA ÖLDÜREBİLİRDİM'

Söz verilen sanık Yıldız ise “Mütalaayı kabul etmiyorum, öldürmek gibi bir niyetim olsaydı çok rahatlıkla öldürebilirdim” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve sanık avukatının mütalaaya karşı gelecek celse savunma yapması için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.