Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Van'da kadın cinayeti: Katledip intihar etti

    Van'da Fatih G. isimli erkek, evli olduğu Çiğdem G.'yi ateşli silahla katletti. Güvenlik korucusu olduğu belirlenen Fatih G., daha sonra aynı silahla intihar etti. 

    Van&#039;da kadın cinayeti: Katledip intihar etti
    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Kadın cinayetlerine bir yenisi de Van'dan eklendi. Başkale ilçesinin Yukarıdarıca Mahallesi'nde yaşayan güvenlik korucusu Fatih G., eşi Çiğdem G.'yi silahla katledip aynı silahla kendini vurdu.

    Silah sesinin duyulması üzerine eve giden komşuları, çiftin cansız bedeniyle karşılaştı.Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Yapılan incelemelerde eşini öldüren Fatih G.'nin intihar ettiği belirlendi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Kadın CinayetiVan
    Haberler > Güncel > Van'da kadın cinayeti: Katledip intihar etti
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Çankırı'da şiddetli deprem - GüncelÇankırı'da şiddetli depremZeytin Dalı ve Barış Pınarı'nda 4 terörist etkisiz - GüncelZeytin Dalı ve Barış Pınarı'nda 4 terörist etkisiz'Yenilenebilir enerji' hedeflerine tam not - Güncel'Yenilenebilir enerji' hedeflerine tam notPKK'nın üç kritik yöneticisi etkisiz - GüncelPKK'nın üç kritik yöneticisi etkisizMİT'ten tam isabet! PKK'nın Suriye'deki tesisleri yerle bir - GüncelMİT'ten tam isabet! PKK'nın Suriye'deki tesisleri yerle birUtandıran yumruk! Yine hasta yakını, yine sağlıkta şiddet - GüncelUtandıran yumruk! Yine hasta yakını, yine sağlıkta şiddet7 yaşındaki çocuk milyoner oldu! - Güncel7 yaşındaki çocuk milyoner oldu!
    Sonraki Haber Yükleniyor...