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Van'da kadın cinayeti: Katledip intihar etti
Van'da Fatih G. isimli erkek, evli olduğu Çiğdem G.'yi ateşli silahla katletti. Güvenlik korucusu olduğu belirlenen Fatih G., daha sonra aynı silahla intihar etti.
Kadın cinayetlerine bir yenisi de Van'dan eklendi. Başkale ilçesinin Yukarıdarıca Mahallesi'nde yaşayan güvenlik korucusu Fatih G., eşi Çiğdem G.'yi silahla katledip aynı silahla kendini vurdu.
Silah sesinin duyulması üzerine eve giden komşuları, çiftin cansız bedeniyle karşılaştı.Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemelerde eşini öldüren Fatih G.'nin intihar ettiği belirlendi.
Düzenleyen: Seda Çakır - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı