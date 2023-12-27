Van'da kadın cinayeti: Katledip intihar etti

27 Aralık 2023 12:36 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 12:38

Kadın cinayetlerine bir yenisi de Van'dan eklendi. Başkale ilçesinin Yukarıdarıca Mahallesi'nde yaşayan güvenlik korucusu Fatih G., eşi Çiğdem G.'yi silahla katledip aynı silahla kendini vurdu.

Silah sesinin duyulması üzerine eve giden komşuları, çiftin cansız bedeniyle karşılaştı.Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerde eşini öldüren Fatih G.'nin intihar ettiği belirlendi.