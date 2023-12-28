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    Zonguldak'ta dehşet! Uzman çavuş, tartıştığı karısını ormana götürüp öldürdü

    Son kadın cinayeti haberi Zonguldak’tan geldi. Uzman çavuş, dini nikahlı eşini ormanda öldürdü. Zanlı olayın ardından yakalanarak gözaltına alınırken talihsiz kadın geride bir evlat bıraktı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Zonguldak'ta dini nikahlı eşini ormanda öldüren uzman çavuş gözaltına alındı. Korkunç olay, akşam saatlerinde Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Muharremşah köyünde yaşandı.

    ORMANA GÖTÜRDÜĞÜ KARISINA KURŞUN YAĞDIRDI

    Nevşehir’de görevli Jandarma Uzman Çavuş Muhammet D. (32), dini nikahlı eşi Yeliz Yolcuoğlu (40) ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Yaşadıkları evin 150 metre uzağındaki ormanlık alan giden çift kavgasını burada da sürdürdü. Öfkeli adam belinden çıkardığı tabancasıyla eşine kurşun yağdırdı.

    Zonguldak'ta dehşet! Uzman çavuş, tartıştığı karısını ormana götürüp öldürdü

    GERİDE BİR ÇOCUK BIRAKTI

    Olay yerinde hayatını kaybeden talihsiz kadının bir çocuğunun olduğu öğrenildi.  Yeliz Yolcuoğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    ZANLI YAKALANDI

    Muhammet D. ise olaydan sonra yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının jandarmadaki sorgusu sürüyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Kadın Cinayeti
    Haberler > Gündem > Zonguldak'ta dehşet! Uzman çavuş, tartıştığı karısını ormana götürüp öldürdü
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