Zonguldak'ta dehşet! Uzman çavuş, tartıştığı karısını ormana götürüp öldürdü

28 Aralık 2023 23:59 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 00:08

Zonguldak'ta dini nikahlı eşini ormanda öldüren uzman çavuş gözaltına alındı. Korkunç olay, akşam saatlerinde Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Muharremşah köyünde yaşandı.

ORMANA GÖTÜRDÜĞÜ KARISINA KURŞUN YAĞDIRDI

Nevşehir’de görevli Jandarma Uzman Çavuş Muhammet D. (32), dini nikahlı eşi Yeliz Yolcuoğlu (40) ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Yaşadıkları evin 150 metre uzağındaki ormanlık alan giden çift kavgasını burada da sürdürdü. Öfkeli adam belinden çıkardığı tabancasıyla eşine kurşun yağdırdı.

GERİDE BİR ÇOCUK BIRAKTI

Olay yerinde hayatını kaybeden talihsiz kadının bir çocuğunun olduğu öğrenildi. Yeliz Yolcuoğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ZANLI YAKALANDI

Muhammet D. ise olaydan sonra yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının jandarmadaki sorgusu sürüyor.