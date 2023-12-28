Zonguldak'ta dehşet! Uzman çavuş, tartıştığı karısını ormana götürüp öldürdü
Son kadın cinayeti haberi Zonguldak’tan geldi. Uzman çavuş, dini nikahlı eşini ormanda öldürdü. Zanlı olayın ardından yakalanarak gözaltına alınırken talihsiz kadın geride bir evlat bıraktı.
Zonguldak'ta dini nikahlı eşini ormanda öldüren uzman çavuş gözaltına alındı. Korkunç olay, akşam saatlerinde Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Muharremşah köyünde yaşandı.
ORMANA GÖTÜRDÜĞÜ KARISINA KURŞUN YAĞDIRDI
Nevşehir’de görevli Jandarma Uzman Çavuş Muhammet D. (32), dini nikahlı eşi Yeliz Yolcuoğlu (40) ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Yaşadıkları evin 150 metre uzağındaki ormanlık alan giden çift kavgasını burada da sürdürdü. Öfkeli adam belinden çıkardığı tabancasıyla eşine kurşun yağdırdı.
GERİDE BİR ÇOCUK BIRAKTI
Olay yerinde hayatını kaybeden talihsiz kadının bir çocuğunun olduğu öğrenildi. Yeliz Yolcuoğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
ZANLI YAKALANDI
Muhammet D. ise olaydan sonra yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı