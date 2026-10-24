Kraliyet ailesinde yeni skandal! Meghan Markle'ın babasını bakın kim ihbar etti

İngiliz Kraliyet ailesinde Meghan Markle'ın babası Thomas Markle hakkında ağır suçlamalarla soruşturma başlatıldı. Filipinler'deki eski evinde çocukların cinsel istismarını içeren yüzlerce görsel bulunduğu öne sürülen Markle'ı ihbar eden kişinin kendi oğlu olduğu ortaya çıktı. Meghan Markle ise yıllar önce babası hakkında benzer iddialardan haberdar edildiğini açıkladı. Thomas Markle suçlamaları reddetti.

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İngiltere Kralı III. Charles'ın gelini Meghan Markle'ın babası Thomas Markle hakkında Filipinler'de çocukların cinsel istismarını içeren görseller bulundurduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre 81 yaşındaki Thomas Markle'ın Filipinler'in Cebu kentindeki eski evinde bıraktığı bilgisayarlar ve cep telefonunda yüzlerce istismar görseli bulundu.

Suçlamaları yetkililere taşıyan kişinin ise Markle'ın kendi oğlu Thomas Markle Jr. olduğu anlaşıldı.

BABASINI KENDİ OĞLU İHBAR ETTİ!

İngiliz The Sun gazetesine konuşan Thomas Markle Jr., babasının bu yılın başlarında Filipinler'den ayrılmasının ardından Cebu'daki evinde bıraktığı elektronik cihazları incelediğini anlattı.

Bilgisayarlarda ve bir cep telefonunda çocukların cinsel istismarını içeren "yüzlerce" görselle karşılaştığını iddia eden Markle Jr., gördükleri karşısında dehşete düştüğünü kaydetti.

Filipinler'de polise ifade veren Markle Jr., babasını ihbar etmekten başka seçeneğinin kalmadığını açıkladı.

Markle Jr., "Aleyhinde tanıklık etmek üzere çağrılmadığım sürece babamla bir daha asla konuşmayacağım" dedi.

FBI'A DA BAŞVURDU

Thomas Markle Jr.'ın temmuz ayında ABD'deki yetkililere de başvurduğu öne sürüldü.

Markle Jr., iddialarını FBI'ın ihbar hattına, Pensilvanya'daki ilgili emniyet birimlerine ve ABD merkezli Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi'ne iletti.

Oğlunun başvurularının ardından Filipinler'deki yetkililer de iddiaları incelemeye aldı.

FİLİPİNLER ADALET BAKANLIĞI DOĞRULADI

Filipinler Adalet Bakanlığı Müsteşarı Nicholas Ty, Thomas Markle hakkındaki iddialara ilişkin soruşturma yürütüldüğünü doğruladı.

ITV News'e konuşan Ty, "Cebu'daki İnsan Ticaretiyle Mücadele ile Çevrim İçi Cinsel İstismar ve Çocukların Sömürülmesi Görev Gücümüz şu anda konuyla ilgili soruşturma yürütmektedir" diye konuştu.

Yetkililer, soruşturmanın sonucuna ilişkin henüz bir karar açıklamadı.

"OĞLUM BENİ YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Thomas Markle ise oğlunun suçlamalarını kesin bir dille reddetti.

Oğlunun kendisini yok etmeye çalıştığını savunan Markle, yaşananlar karşısında büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Markle, "Şok oldum, kırıldım ve oğlumun bu suçlamaları bana yöneltmesinden ötürü çok üzgünüm. Suçlandığım şeyi asla yapamam. Bu, birinin bana yöneltebileceği en kötü şeydir" ifadelerini kullandı.

Suçlamaları "iğrenç yalanlar" olarak nitelendiren Markle, "Bu tam bir saçmalık. Sadece bir yalan yığını. Bu çok iğrenç. Tom'un neden bu yalanlarla beni yok etmeye çalıştığına dair hiçbir fikrim yok" şeklinde konuştu.

MEGHAN MARKLE SESSİZLİĞİNİ BOZDU! 2018'İ İŞARET ETTİ

Sussex Düşesi Meghan Markle da babası hakkındaki iddiaların ardından açıklama yaptı.

Meghan, 2018 yılında babasına ilişkin kaygı verici suçlamalardan haberdar edildiğini söyledi.

"Son 24 saatte gün ışığına çıkan haberler karşısında derin bir üzüntü duyuyorum ve düşüncelerim zarar görmüş olabilecek tüm çocuklarla birlikte" diyen Meghan, yıllar önce kendisine iletilen bir mektuba işaret etti.

Meghan, "2018 yılında Metropolitan Polisi ile Kraliyet ve Uzman Koruma Birimi'ne bir mektup gönderilmişti. Bu mektup daha sonra benimle de paylaşıldı" dedi.

Mektupta babası hakkında kaygı verici ve rahatsız edici iddiaların bulunduğunu söyleyen Meghan, bunların soruşturulduğuna dair kendisine güvence verildiğini anlattı.

"ÇOCUKLARIMI KORUMAK İÇİN BABAMDAN UZAK DURDUM"

Meghan Markle, yıllardır babasıyla görüşmemesinin nedenini de açıkladı.

Sussex Düşesi, "Babamla mesafeli durmamın ve çocuklarımızla iletişim kurmasına izin vermeme yönündeki tercihimin tek bir nedeni vardı: onları korumak" ifadelerini kullandı.

Medyadaki bazı haberlerin yıllar boyunca aile ilişkilerine dair gerçeği çarpıttığını savunan Meghan, yetkililerin diğer ailelerin çocuklarını da koruduğuna güvendiğini söyledi:

"Her ne kadar ortaya dökülenlerin kapsamı hayal edilebilecek en iğrenç boyutta olsa da en içten temennim adaletin eksiksiz bir şekilde yerini bulması ve önceliğin masum çocukların güvenliği ve korunması olarak kalmasıdır."

BABASIYLA YILLARDIR GÖRÜŞMÜYOR

Meghan Markle ile babası arasındaki ilişki, 2018 yılında Prens Harry ile evlenmesinden önce bozulmuştu.

Eski televizyon ışık yönetmeni Thomas Markle'ın paparazziler için kurgulanmış fotoğraflar çektirdiğinin anlaşılmasının ardından baba ile kızın ilişkisi kopmuştu.

Thomas Markle, Meghan ile Prens Harry'nin düğününe katılmadı.

Düğünde Meghan'a annesi Doria Ragland eşlik ederken, gelini sunağa götürme görevini dönemin Galler Prensi Charles üstlendi.

Meghan, babasının Doria Ragland ile evliliğinden dünyaya gelen tek çocuğu. Thomas Markle'ın önceki evliliğinden Samantha Markle ve Thomas Markle Jr. adında iki çocuğu daha bulunuyor.

İNGİLİZ POLİSİ 8 YIL ÖNCESİNİ İNCELİYOR

Meghan Markle'ın 2018 yılında babası hakkındaki iddialara ilişkin bir mektup aldığını açıklamasının ardından İngiliz Metropolitan Polisi de harekete geçti.

Polis, Kraliyet ve Uzman Koruma Birimi görevlilerinin söz konusu mektubun iletilmesinde rol oynadığına ilişkin haberler üzerine kurum içi inceleme başlattı.

Metropolitan Polisi, "Bunu doğrulamak amacıyla kurum içinde inceleme yürütüyoruz" açıklamasını yaptı.

Ancak İngiliz polisinin Thomas Markle hakkında şu anda yürüttüğü bir ceza soruşturması bulunmuyor. Geçmişte de böyle bir soruşturma yürütüldüğüne ilişkin bilgi yer almıyor.

BİR BACAĞI KESİLMİŞTİ

Thomas Markle, son dönemde ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etti.

Felç geçiren ve damarlarında kan pıhtıları oluşan Markle'ın sol bacağı kesildi.

Tedavi için Filipinler'den ABD'ye dönen Markle, Florida'daki bir rehabilitasyon merkezinde yeniden yürümeye çalışıyor.

Meghan Markle'ın sözcüsü ise Sussex Düşesi'nin ameliyatın ardından babasıyla iletişime geçtiğini ve daha önce de kendisine ulaşmaya çalıştığını açıkladı.

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