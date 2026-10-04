ABD'li diplomatın evine baskın! Ortaya çıkan iddia dehşete düşürdü, apar topar ülkeden çıkarıldı

İngiltere'de çocuk istismarı görüntüleri bulundurmakla suçlanan ABD'li bir diplomatın, gözaltına alındıktan sonra gizlice ülkesine gönderildiği ortaya çıktı. 39 yaşındaki diplomatın, kardeşiyle Telegram üzerinden 13 yaşından küçük çocuklara ait yaklaşık 75 istismar görüntüsü paylaştığı öne sürüldü. İngiliz makamlarının operasyondan önceden haberdar edilmediği iddiası ülkede tartışma başlattı.

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İngiltere ile ABD arasında diplomatik krize dönüşebilecek bir olay gündeme geldi.

Londra'da çocuk istismarı görüntüleriyle bağlantılı suçlamalar kapsamında gözaltına alınan ABD'li diplomatın, İngiliz makamlarının önceden bilgilendirilmediği bir operasyonla ülkesine gönderildiği iddia edildi.

Metro'nun aktardığına göre 39 yaşındaki diplomat, Londra'nın Putney bölgesindeki evinde gözaltına alındıktan sonra ağustos ayında ABD'ye götürüldü.

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KARDEŞİYLE 75 GÖRÜNTÜ PAYLAŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Diplomat hakkındaki suçlamaların merkezinde kardeşiyle Telegram üzerinden yaptığı yazışmalar yer aldı. Şüphelinin, kendisinden iki ay önce gözaltına alınan kardeşiyle 13 yaşından küçük çocuklara ait yaklaşık 75 istismar görüntüsünü paylaştığı iddia edildi.

Haziran ayında gözaltına alınan kardeşinin telefonunda ise genç erkeklere ait fotoğrafların bulunduğu gizli bir dosya tespit edildi. Kardeşi, söz konusu dosyanın varlığını kabul etti.

Şüpheli kardeş, reşit olmayanlarla cinsel ilişki kurmaya çalışan yetişkinleri tespit etmek amacıyla çevrim içi faaliyet yürüten Predator Poachers adlı grubun çalışması sonucu tespit edildi.

Dedektiflerin ulaştığı bilgilere göre grup, telefonundaki şüpheli görüntüleri yapay zeka teknolojisi kullanarak silebileceklerini söyleyerek kardeşle iletişim kurdu.

Kardeşin avukatı ise kefalet duruşmasında müvekkilinin anne ve babasıyla birlikte yaşamasına izin verilmesini talep etti.

İNGİLİZ POLİSİNE SON ANDA HABER VERİLDİ

Diplomatın ABD'ye gönderilmesi resmi bir iade süreci kapsamında gerçekleştirilmedi. İngiliz makamlarının operasyondan önceden haberdar edilmediği iddiası ülkede tartışmaya yol açtı.

Metropolitan Polisi, diplomat RAF Fairford'dan bir kargo uçağıyla ABD'ye götürülürken durumdan haberdar edildi. Metropolitan Polisi Komiseri Mark Rowley de daha sonra olayla ilgili gelişmeler konusunda bilgilendirildi.

ABD'Lİ DİPLOMAT ASKERİ MAHKEMEYE ÇIKABİLİR

ABD Hava Kuvvetleri'nde yarbay rütbesinde görev yapan diplomatın İngiltere'de sivil mahkeme yerine ABD'de askeri yargı sürecine alınması gündeme geldi.

Sun on Sunday'e konuşan bir kaynak, diplomatın askeri statüsünün süreçte belirleyici olduğunu söyledi. Kaynağa göre diplomat askeri statüye sahip olmasaydı İngiltere'de hakim karşısına çıkması muhtemeldi.

"ÇOCUKLAR TALİ HASAR OLARAK GÖRÜLDÜ"

Uluslararası uyuşmazlıklar uzmanı Mark Stephens, diplomatın ABD'ye götürülmesine tepki gösterdi. Davayla bağlantılı çocukların "tali hasar" gibi ele alındığını söyleyen Stephens, diplomatın İngiltere'de adalet önüne çıkma ihtimalinin artık düşük olduğunu söyledi.

Stephens, soruşturma kapsamında elde edilen delillerin paylaşılmasının gelecekte başka çocukların mağdur edilmesini önlemek açısından önem taşıdığına vurgu yapıldı.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

ABD'nin İngiltere Büyükelçiliği olaydan haberdar olduklarını ve diplomatların en yüksek davranış standartlarına uymalarının beklendiğini açıkladı.

ABD Hava Kuvvetleri ise soruşturmanın devam ettiğini iletti. Diplomat hakkındaki suçlamaların askeri mahkemeye taşınıp taşınmayacağı incelemenin tamamlanmasının ardından belli olacak.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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