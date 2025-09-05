Kremlin’den flaş çıkış: Ukrayna’ya güvenlik garantisi geliyor!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ekonomik Forumu (EEF) genel kurul oturumunda yaptığı konuşmada, Ukrayna ile barış görüşmelerine hazır olduklarını belirtti.

Putin, konuşmasında Ukrayna tarafıyla görüşmeye açık olduklarını ve bu tür bir buluşma için en uygun yerin Moskova olduğunu söyledi. Putin, "Gerçekten görüşmek isteyen varsa, en uygun yer başkent Moskova’dır" dedi.

"GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ, GÜVENLİK GARANTİSİ VERECEĞİZ" Putin, muhtemel bir görüşme durumunda Ukrayna tarafına gerekli güvenlik garantilerinin sağlanacağını ifade etti. "Rusya, barış anlaşmaları imzalandığında bunlara tamamen uyacaktır" dedi. Putin ayrıca, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne katılma niyetini yasal bir hak olarak gördüğünü ancak NATO üyeliğine karşı olduklarına işaret etti. "Bir ülkenin güvenliği, başka bir ülkenin güvenliği pahasına sağlanamaz" ifadelerini kullandı. İlgili Haber Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti "ZELENSKİ'Yİ TESLİM OLMAYA DEĞİL, KONUŞMAYA DAVET EDİYORUZ" Putin’in konuşması sırasında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Zelenski’yi teslim olmaya değil, Moskova’ya konuşmaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu. UKRAYNA'DAKİ YABANCI ASKERLER MEŞRU HEDEF Rus lider, Ukrayna topraklarında bulunan yabancı askerî güçlerin artık Rusya için "meşru hedef" olduğunu görüşünü dile getirdi. "TEMASLARA HAZIRIZ AMA ANLAMI YOK" Putin, Ukrayna tarafıyla doğrudan temaslara hazır olduğunu söyledi. Ancak, “Ana konularda anlaşmak neredeyse imkansız” diyerek sürecin ilerlemesine yönelik ciddi şüphelerini dile getirdi: "Ana konularda Ukrayna tarafıyla anlaşmak neredeyse imkansız. Politik irade olsa bile, ki bundan şüpheliyim, hukuki ve teknik zorluklar var." "ALASKA'DA AMERİKAN ŞİRKETLERİNDEN TEKLİF VAR" Rus lider, ABD’li şirketlerden Alaska bölgesinde enerji yatırımı teklifleri geldiğini duyurdu. Putin, "Orada kaynaklar var, bizde ise gaz çıkarma ve sıvılaştırma teknolojileri. Bunlar, bazı Amerikan ortaklarımızın sahip olduklarından daha etkili" dedi. Ayrıca, Kuzey Kutbu’nda Çin’le ve üçüncü bir tarafla üçlü formatta işbirliği önerisinin masada olduğunu söyledi.

"UKRAYNA'NIN AB ÜYELİĞİNE KARŞI DEĞİLİZ"

Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılma hedefini "meşru bir tercih" olarak değerlendiren Putin, "Rusya’nın bu yöndeki girişimlere hiçbir zaman karşı çıkmadığını" ifade etti.

2027'DE YENİ YATIRIM REJİMİ ÖNERİSİ

Putin, 1 Ocak 2027'den itibaren Uzak Doğu ve Arktik bölgelerinde yatırımcılar için tek bir ayrıcalıklı rejim uygulanmasını teklif etti. "Yatırımcı nereden gelirse gelsin, her bölgede aynı haklara sahip olacak" dedi.

RUSYA-ÇİN İLİŞKİLERİ HIZLA GELİŞİYOR

Putin, Çin ile karşılıklı vize serbestisi kararını “hoş bir sürpriz” olarak nitelendirdi. Bu kararın iş insanları için olumlu bir etki oluşturacağını ve karşılıklı seyahatleri artıracağını aktardı. Rusya’nın da benzer şekilde vize muafiyeti adımı atacağını ekledi.

Putin ayrıca, Çin ile birleşik ödeme sistemleri kurma planlarının gündemde olduğunu ve bu adımın turistik ve ticari ilişkileri kolaylaştıracağını belirtti.

"ÇİFT BAŞLI KARTAL HER YÖNE BAKAR"

Putin, Rusya’nın jeopolitik duruşunu "çift başlı kartal hem batıya, hem doğuya, hem de güneye bakıyor" sözleriyle ifade etti.

ULAŞTIRMA VE DENİZ ÜRÜNLERİ LOJİSTİĞİ GÜNDEMDE

Rusya Devlet Başkanı, Doğu bölgelerinden ülkenin diğer bölgelerine deniz ürünleri tedariki için lojistik sorunlarının çözülmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, Uzak Doğu’da kaybolan bölgesel havayolu ağı için hükümetin yeni planlar hazırladığını duyurdu.