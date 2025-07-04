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Kriz büyüdü, ABD harekete geçti! En üst düzey diplomat geri çağrıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kriz büyüdü, ABD harekete geçti! En üst düzey diplomat geri çağrıldı
ABD, Kolombiya, Darbe, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun kendisinin görevden alınmasına yönelik yürütülen planda ABD'nin de rolü olduğuna ilişkin iddialarının ardından Bogota'daki en üst düzey diplomatını istişareler için geri çağırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığından, konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. Açıklamada, Kolombiya'nın ABD maslahatgüzarı John McNamara'nın, Kolombiya hükümetinin en üst kademelerinden gelen asılsız ve kınanması gereken açıklamaların ardından Washington'a döneceği bildirildi.

ABD hükümetinin, iki ülke arasındaki mevcut durumundan duyulan derin endişeyi açıklığa kavuşturmak üzere başka önlemler de alacağı belirtilen açıklamada, McNamara'nın geri çağrılma nedenleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ise sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Kolombiya'nın ABD'deki Büyükelçisi Daniel Garcia Pena'nın iki ülke arasındaki ilişkilerin önceliklerini görüşmek üzere geri çağırıldığını bildirdi.

ÖNCESİNDE NELER OLDU?

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, haziran ayında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu suçlayarak, "(Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo) Petro hükümetini devirmek için plan yürütülüyor." demişti.

Petro da eski Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva'nın ABD'li yetkililerle iletişime geçtiğini ve kendisine yönelik darbe planı yürüttüğünü öne sürmüştü.

Kolombiya Başsavcılığından yapılan açıklamada, Petro'nun Leyva tarafından yürütüldüğünü iddia ettiği planla ilgili soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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