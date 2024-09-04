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Kuzey Kore, İsrail'in katliamına sessiz kalmadı: Yeni soykırıma imza attılar!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kuzey Kore, İsrail&#039;in katliamına sessiz kalmadı: Yeni soykırıma imza attılar!

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Soykırımcı İsrail, Filistin'in Tulkarm ve Cenin kentlerine saldırı düzenledi. Kuzey Kore, saldırıları "İsrail güçleri Batı Şeria'da yeni bir soykırıma imza attı" başlığıyla duyurup "Uluslararası toplum, İsrail'in bu acımasız saldırısını ve katliamını bölgede felakete neden olabilecek ciddi bir provokasyon olarak şiddetle kınıyor" ifadelerini kullandı. 

İsrail 334 gündür Gazze'de hem bombalarla hem de açlık ve susuzlukla milyonlarca insanı katlediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana 40 bini aşkın kişinin İsrail saldırılarında öldüğünü duyurdu. 

Dünya kamuoyunun tepki gösterdiği katliama Kuzey Kore de sessiz kalmadı. 

 Devlet kontrolündeki Pyongyang Times Gazetesinde yer alan “İsrail güçleri Batı Şeria'da yeni bir soykırıma imza attı” başlıklı haberde 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde İsrail’in Tulkarm ve Cenin kentlerinde gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterildi.

“Saldırı helikopterleri ve insansız hava araçlarının eşlik ettiği kara kuvvetleri, Filistin direniş güçlerinin üslerini ortadan kaldırma iddiasıyla Tulkarm ve Cenin kentlerine ve bir şehre daha baskın düzenledi” denilen haberde, “Sadece yerleşim yerlerine değil, mülteci kamplarına da saldırarak insanlara ateş açıldı ve zırhlı araçlar insanları öldürmek için bir hastanenin etrafında dolaştırıldı” ifadeleri kullanıldı.

'FELAKET TANIMI'

İsrail’in saldırılarında en az 10 Filistinlinin öldürüldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, evler ve altyapıların ciddi şekilde tahrip edildiği kaydedilen haberde, “Uluslararası toplum, İsrail'in bu acımasız saldırısını ve katliamını bölgede felakete neden olabilecek ciddi bir provokasyon olarak şiddetle kınıyor” denildi.

ULUSLARARASI TEPKİ

İsrail'den 28 Ağustos'ta yapılan açıklamada Batı Şeria'nın Tulkarm ve Cenin kentlerinde “geniş çaplı terörizm karşıtı operasyon" başlatıldığı belirtilmiş, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ise sözde operasyonda “mülteci kamplarındaki terör altyapılarının” hedef alındığını iddia etmişti. Saldırılarda sivillerin hedef alınması ise uluslararası kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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