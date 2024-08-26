Kahkahalar eşliğinde test etti! İşte Kuzey Kore'nin yeni 'ölümcül dron'u

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ülkesinin ürettiği yeni intihar dronunu denedi. Çeşitli tiplerde daha fazla kamikaze dronunun üretilmesi talimatını veren Kim'in test sırasında oldukça neşeli olduğu görüldü.

Kuzey Kore, yeni geliştirdiği kamikaze dronlarını test etmeye başladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Savunma Bilimleri Akademisi Dron Enstitüsü'nü denetleyerek üretilen yerli İHA'lar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kara ve denizde "hedeflere saldırmak" için kullanılacağı ifade edilen dronların testini Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un yaptı.

"DAHA FAZLA KAMİKAZE DRONU ÜRETMELİYİZ"

Resmi kaynaklara göre, saldırı dronlarının performans testini izleyen Kim, dronların taktik ve teknik özelliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kim, dronların performans testinden sonra daha çok ve çeşitli "kamikaze dronun" yanı sıra "stratejik keşif ve çok amaçlı saldırı" dronlarının da üretilmesi gerektiğini söyledi.

KIM JONG-UN TALİMATI VERDİ

Enstitüde yaptığı konuşmada farklı tipteki dronların savaşlardaki rolünün giderek arttığına dikkat çeken Kim, Kore Halk Ordusu (KPA) birliklerinin en kısa sürede son teknoloji İHA'larla donatılması gerektiğini vurguladı.

Dronların gelişiminde yapay zeka teknolojisinin de kullanılması için çalışılması çağrısı yapan Kim, yeni geliştirilen dronların özelliklerinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kim, sualtı saldırı dronlarının da geliştirilmesinin önemini vurguladı.