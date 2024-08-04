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Kuzey Kore lideri Kim'den Güney Kore'ye 'uydurma haber' tepkisi!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sel felaketinin yaşandığı Kuzey Kore'de lider Kim Jong-un, ölü sayısının 1000'i aştığını iddia eden Güney Kore'ye tepki gösterdi. Kim, Güney Kore'yi 'değişmez bir düşman' olarak niteledi ve 'uydurma haberler' yapmakla suçladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore'nin Kuzey Kore'deki şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle ölen veya kaybolan kişi sayısının 1000'i aştığına dair açıklamasına tepki gösterdi.

Kuzey Kore lideri Kim'den Güney Kore'ye 'uydurma haber' tepkisi! - 1. Resim

Güney Kore'yi değişmez bir düşman olarak nitelendiren Kim, Kuzey Kore'nin imajını zedelemek için propaganda yapıldığını savundu.

Kuzey Kore lideri Kim'den Güney Kore'ye 'uydurma haber' tepkisi! - 2. Resim

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'nin kuzeybatısındaki Sinuiju kentinde şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle ölen veya kaybolan kişi sayısının 1000'i aştığını tahmin ettiklerini bildirmişti.

Kuzey Kore'nin kuzeybatısında bulunan Sinuiju kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle Kuzey Kore-Çin sınırındaki Yalu Nehri'nin taşmasıyla bölgede mahsur kalan 5 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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