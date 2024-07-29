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Kuzey Kore'yi sel götürdü, Kim yöneticileri suçladı: Tembeller, sorumsuzlar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kuzey Kore&#039;yi sel götürdü, Kim yöneticileri suçladı: Tembeller, sorumsuzlar

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kuzey Kore'de etkili olan sağanak sele neden oldu; 5 bin kişi bulundukları bölgede mahsur kaldı. Devreye giren ordu binlerce kişiyi helikopter desteği ile kurtardı. Ülke lideri Kim Jong-Un kurtarma operasyonunu yönetirken üst düzey yöneticileri 'sorumsuz ve tembel' olarak niteledi. 

Kuzey Kore'nin Phyongan eyaletinin Sinuiju şehri ve Uiju ilçesi başta olmak üzere birçok bölge rekor düzeyde yağış aldı, Amnok Nehri'nin su seviyesi tehlike sınırını aştı. 

Meydana gelen sel baskınları nedeniyle 5 bin kişi bulundukları bölgelerde mahsur kalırken,ülke lideri Kim Jong-Un Kuzey Kore ordusu tarafından yürütülen helikopter destekli kurtarma operasyonu bizzat yönetti.

Kuzey Kore'yi sel götürdü, Kim yöneticileri suçladı: Tembeller, sorumsuzlar - 1. Resim

KİM'DEN ORDUYA 'İNANILMAZ' ÖVGÜ

Kurtarma operasyonu sonrasında Hava Kuvvetleri personelini başarılarından dolayı tebrik eden Kim, helikopterlerin yarım günden biraz daha fazla bir sürede bu kadar çok insanı sel bölgelerinden kurtarmasını “inanılmaz” olarak tanımladı.

Kuzey Kore'yi sel götürdü, Kim yöneticileri suçladı: Tembeller, sorumsuzlar - 2. Resim

Sinuiju şehri ve Uiju ilçesindeki sel hasarının çok ciddi boyutlarda olduğunu söyleyen Kim, halkın can ve mal güvenliğini korumanın öncelikleri olduğunu ifade etti. Devlet organlarının gıda, ilaç ve günlük ihtiyaçlar da dahil olmak üzere felaketzedelere gerekli tüm desteği sağlaması gerektiğinin altını çizen Kim, yeni olası felaketleri önlemek için hızlı adımlar atma talimatı verdi.

Kuzey Kore'yi sel götürdü, Kim yöneticileri suçladı: Tembeller, sorumsuzlar - 3. Resim

ÜST DÜZEY YETKİLİLERE ÇIKIŞTI

Sağanak yağış, sel ve tayfun gibi felaketlere karşı önceden tedbir alınması gerektiğini daha önce defalarca vurguladığını söyleyen Kim, “Yetkilileri bu tür ciddi önlemler konusundaki sorumsuzlukları hakkında daha önce defalarca uyarmıştım” dedi.

Kuzey Kore'yi sel götürdü, Kim yöneticileri suçladı: Tembeller, sorumsuzlar - 4. Resim

Son şiddetli yağışların felaketin öncesinde öngörüldüğünü belirten Kim, “Ancak doğal afet kaynaklı felaketlerin önlenmesine yönelik çalışmalara henüz gereken önem verilmemiştir. Önemli pozisyonlardaki yetkililerin tembelliği ve çıkarcılığı çok ciddi boyutlara ulaşmıştır” şeklinde konuştu.

Kuzey Kore'yi sel götürdü, Kim yöneticileri suçladı: Tembeller, sorumsuzlar - 5. Resim

FAALİYETLER TEORİDE KALDI

Ulusal Acil Müdahale Komitelerinin eyalet ve il bazında faaliyet gösterdiğini, ancak bu faaliyetlerin sadece teoride kaldığını ifade eden Kim, afetle mücadele kurumlarının ordunun kurtarma operasyonuna muhtaç kalmasını eleştirdi.

Halkın yaşam ve güvenliğini tam olarak sağlamaktan sorumlu olan kamu güvenlik organlarının “sorumsuzca” davrandığını belirten Kim, yetkililere gerekli tedbirleri alma talimatı verdi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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