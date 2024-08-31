Trump'tan Kuzey Kore sözleri: O ülkeden yürüyerek geçen ilk kişiyim

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Kuzey Kore'ye ayak basan görevdeki ilk ABD Başkanı olduğunu hatırlatarak, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile geçinmenin 'iyi bir şey olduğunu' söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Joung-Un'dan yeni talimat: Orduyu yeni topçu silahları ile donatın

Kuzey Kore lideri Kim Joung-Un'dan yeni talimat: Orduyu yeni topçu silahları ile donatın

ABD'de başkanlık seçimi için geri sayım sürüyor. Kasım ayının başında sandığa gidecek olan milyonları kendi tarafına çekmek isteyen adaylar ise tam gaz mesaide. ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Pensilvanya'daki seçim mitinginde Kuzey Kore'yle ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Seçimi kazanması halinde Kuzey Kore ile müzakerelere yeniden başlayabileceğinin sinyalini veren Trump, seçmene daha önce Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gerçekleştirdiği görüşmeleri hatırlattı.

"İYİ GEÇİNMEK İYİ BİR ŞEYDİR"

Trump, "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi anlaştım. O ülkeden yürüyerek geçen ilk kişi olduğumu hatırlayın" ifadelerini kullandı. Trump, Kim’le temaslarına ilişkin "Biliyorsunuz, iyi geçinmek iyi bir şeydir. Kötü bir şey değil" dedi.

HARRİS'E CEVAP MI?

Trump’ın Kuzey Kore ile ilgili sözleri Demokrat rakibi Kamala Harris’e cevap olarak yorumlandı. Harris, geçen hafta Demokrat Parti Kongresi’nde yaptığı konuşmada Trump’ın daha önce Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesine atıfta bulunarak, "Trump'ı destekleyen Kim Jong-un gibi tiranlara ve diktatörlere yakınlık göstermeyeceğim" demişti.

KUZEY KORE'YE AYAK BASAN İLK ABD BAŞKANI

Trump, başkanlığı döneminde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilk görüşmesini 12 Haziran 2018'de Singapur’da gerçekleştirmiş, ikili 26-27 Şubat 2019'da ise Vietnam'da bir araya gelmişti.

Trump ve Kim, son görüşmelerini 30 Haziran 2019'da Koreler arasındaki 'silahsızlandırılmış bölge'de yapmış, sembolik olarak Kuzey Kore topraklarına geçen Trump, Kuzey Kore'ye ayak basan görevdeki ilk ABD Başkanı olmuştu.

Buna rağmen Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması ve ilişkilerin normalleşmesine yönelik müzakerelerden sonuç alınamazken, Washington-Pyongyang arasındaki gerginlik ABD Başkanı Joe Biden döneminde yeniden zirveye ulaşmıştı.