Maç sırasında sahaya yıldırım düştü! 1'i ağır 2 futbolcu yaralandı

Sırbistan'da Radnicki ve Cera takımlarının karşılaşması esnasında sahaya düşen yıldırım nedeniyle 1'i ağır 2 futbolcunun yaralandığı bildirildi.

Ulusal medyada, Loznica kentinde oynanan futbol maçı esnasında sahaya yıldırım düştüğü belirtildi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Loznica Sağlık Merkezinden yapılan açıklamada, yıldırım düşmesi sonucu 1'i ağır 2 futbolcunun yaralandığı, ağır yaralanan sporcunun hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerinin ise sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

HIRVATİSTAN'DAKİ FIRTINADA 16 KİŞİ KURTARILDI

Hırvatistan'ın sahil şeridinde ise şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu bildirildi.

Split İtfaiyesince yapılan açıklamada, tekne ve gemilerin savrulduğu, su baskınlarının yaşandığı ifade edilirken, 16 kişinin kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bu arada, olumsuz hava şartları nedeniyle Hajduk Split ve Istra 1961 futbol takımları arasında oynanan maç da ertelendi.