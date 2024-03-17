Macron'dan Ukrayna'da 'kara operasyonu' mesajı! 'Tüm senaryolara hazırlıklıyız'

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ilerleyen dönemde Ukrayna'da, Rus kuvvetlerine karşı bir 'kara operasyonu' düzenlenebileceğini belirtti. Askeri dahil tüm senaryolara hazırlıklı olduklarını söyleyen Macron'un son açıklamalarına Rusya cephesinden cevap geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Sürekli kendisiyle çelişiyor, çok tuhaf şeyler söylüyor" dedi.

Şubat 2022'de Rus lider Vladimir Putin'in verdiği askeri harekat emri ile başlayan Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Bölgede çok sayıda can kaybı verilirken, binlerce kişi de yerinden oldu. İki liderin geri adım atmaması nedeniyle bombardımanlar daha çok havadan sürerken, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya desteği ise sürüyor.

"ASKER GÖNDEREBİLİRİZ" İMASI GÜNDEM OLDU

Birçok ülke Ukrayna'ya milyon dolarlık/euroluk yardım paketleri gönderirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son açıklamaları ise Avrupa Birliği içerisinde tartışmalara neden oldu.

Macron, Ukrayna medyasına yaptığı açıklamada Fransa'nın Paris'teki Olimpiyat Oyunları süresince Rusya'ya ateşkes teklif edeceğini söylemişti. Ayrıca 26 Şubat'ta yaptığı açıklamada ise, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız" demiş ve bu amaca ulaşmak için her şeyin mümkün olduğu mesajını vererek Ukrayna'ya asker göndermenin 'ihtimal dışı' bırakılmaması gerektiğini belirtmişti.

"UKRAYNA'DA KARA OPERASYONU GEREKEBİLİR"

Bu açıklamaların ardından Macron'dan bir hamle daha geldi. Fransa Cumhurbaşkanı, 'arzu etmese de' gelecekte Rus kuvvetlerine karşı Ukrayna'da kara operasyonu gerekebileceğini belirtti.

Geçen haftalarda tartışmalara neden olan "Ukrayna’ya asker göndermek ihtimal dışı değil" açıklamalarının ardından konuşan Macron, "Bunu arzu etmiyorum ve bu konuda inisiyatif almayacağım ama belki bir noktada Rus kuvvetlerine karşı koyması için kara operasyonu yapılması gerekecek. Fransa'nın gücü, bunu yapabilmesidir" dedi.

"TÜM SENARYOLARA HAZIRLIKLIYIZ"

Macron, Avrupa'da birçok ülkenin Rusya'ya karşı mücadele yöntemi belirlemede kendileri ile aynı çizgide olduğunu ileri sürerek, askeri dahil tüm senaryolara hazırlıklı olduklarını söyledi.

"RUSYA NÜKLEER SİLAHLARA SAHİP ORTA ÖLÇEKLİ BİR GÜÇ"

Ayrıca Rusya'nın 'korku söylemi' yaydığını belirten Macron, buna kanmamak gerektiğini söyledi. Macron, "Kendimizi korkutmamalıyız. Karşımızda büyük bir güç yok. Rusya nükleer silahlara sahip orta ölçekli bir güç" ifadesini kullandı.

RUSYA: MACRON 'TUHAF ŞEYLER' SÖYLÜYOR