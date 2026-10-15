Maduro ve eşinden mahkemede ortak tavır! Suçlamaları kabul etmediler

ABD'nin 3 Ocak'taki askeri müdahalesiyle alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, New York'ta hakim karşısına çıktı. Maduro ve eşi Cilia Flores, haklarındaki işkence, uyuşturucu ve silah suçlamalarını reddederken davada bir sonraki duruşmanın 17 Aralık'ta yapılacağı bildirildi.

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ABD tarafından 3 Ocak'ta düzenlenen askeri müdahalenin ardından alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, New York'ta görülen duruşmada hakkındaki suçlamaları reddetti. Maduro'nun eşi Cilia Flores de kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre Maduro, New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde tercüman aracılığıyla yaptığı açıklamada, revize edilen iddianamedeki suçlamaları reddetti. Maduro, iddiaları daha önce sunulan “asılsız iddiaların yeniden paketlenmiş hali” olarak nitelendirdi.

Flores ise Venezuela'da gözaltında tutulan ABD vatandaşları ve diğer kişilere işkence yapıldığı iddialarının yanı sıra mevcut uyuşturucu ve silah suçlamalarına da karşı çıktı. Flores'in ev hapsi talebinin kısa süre önce reddedildiği belirtildi.

Mahkeme, savunmanın davanın reddedilmesine yönelik argümanlarını ele almak üzere bir sonraki duruşmanın 17 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerindeki sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik büyük çaplı bir operasyon düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu duyurmuştu. Maduro'ya uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı ve ABD'ye karşı makineli tüfek ile yıkıcı cihazlara sahip olma suçlamaları yöneltilmişti.

Maduro ve eşi, 3 Ocak'tan bu yana New York'un Brooklyn kentindeki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutuluyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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