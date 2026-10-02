Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

'Maduro'nun hayatını Grok değiştirmiş: Trump hakkında akılalmaz iddia

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
'Maduro'nun hayatını Grok değiştirmiş: Trump hakkında akılalmaz iddia
Başlık Resmi'Maduro'nun hayatını Grok değiştirmiş: Trump hakkında akılalmaz iddia

ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'daki gizli zirvede Elon Musk'ın yapay zekası Grok ile saatlerce sohbet ettiği ortaya çıktı. Venezuela lideri Maduro'yu devirme planını yapay zekaya danışan Trump, Grok'un "Halk bunu kutlar" cevabı üzerine düğmeye bastı.

Kaydet
|

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Elon Musk’ın geliştirdiği yapay zeka uygulaması Grok ile saatler süren sıra dışı bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

TIME dergisinin haberine göre, Aralık 2025’te Beyaz Saray’da basına kapalı gerçekleşen zirvede Trump, hem kişisel siyasi geleceğini hem de ABD’nin Venezuela stratejisini yapay zekanın analizine sundu.

'Maduro'nun hayatını Grok değiştirmiş: Trump hakkında akılalmaz iddia
Başlık Resmi'Maduro'nun hayatını Grok değiştirmiş: Trump hakkında akılalmaz iddia

"SİYASİ MİRASIM NASIL ANILACAK?"

Görüşmeye tanıklık eden yetkililerin aktardığı bilgilere göre Trump, Grok’a ilk olarak başkanlık döneminin tarihe nasıl geçeceğini, bıraktığı mirası ve tarihçilerin kendisini ileride nasıl değerlendireceğini sordu.

Ancak görüşmenin en kritik noktasını dış politika ve Venezuela başlığı oluşturdu.

ÖNERİLEN HABERLER
Trump
DÜNYA

Trump'tan İran için Venezuela modeli sinyali: "Petrolü elimizde tutabiliriz"

GROK'TAN CEVAP: VENEZUELALILAR BUNU KUTLAR

Trump, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu yakalaması, kaçırması ya da devirmesi halinde halkın nasıl bir tepki vereceğini yapay zekaya sordu.

Grok ise Maduro’yu baskıcı ve sevilmeyen bir lider olarak tanımlayarak, olası bir devrilme durumunda Venezuela halkının bunu büyük bir coşkuyla kutlayacağını ifade etti.

'Maduro'nun hayatını Grok değiştirmiş: Trump hakkında akılalmaz iddia
Başlık Resmi'Maduro'nun hayatını Grok değiştirmiş: Trump hakkında akılalmaz iddia

Grok’un bu analizi sunduğu dönemde, ABD ile Venezuela arasında askeri ve diplomatik gerilim zirve noktadaydı. Washington yönetimi, Karayipler’de "Operation Southern Spear" adı altında deniz ablukası uygularken, Maduro hükümetini resmi olarak "Yabancı Terör Örgütü" ilan etmişti. Beyaz Saray ise arka planda Maduro sonrası geçiş senaryoları ve ülkenin petrol ile maden kaynaklarının denetimi üzerine çalışıyordu.

'Maduro'nun hayatını Grok değiştirmiş: Trump hakkında akılalmaz iddia
Başlık Resmi'Maduro'nun hayatını Grok değiştirmiş: Trump hakkında akılalmaz iddia

KUTLAMA TAHMİNİ TUTUNCA "DAHİ" DEDİ

Ocak ayında ABD’nin Maduro’yu ele geçirmesinin ardından Venezuela genelinde sokaklara dökülen halkın kutlama yapması, Grok’un tahminlerini doğrular nitelikte oldu.

ÖNERİLEN HABERLER
Trump duyurdu! Avrupa dizel rezervlerini piyasaya sürecek
DÜNYA

Trump duyurdu! Avrupa dizel rezervlerini piyasaya sürecek

TIME, yaşanan bu gelişmelerin ardından Trump’ın Grok’u "bir dahi" olarak nitelendirmeye başladığını aktardı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.