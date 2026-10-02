ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'daki gizli zirvede Elon Musk'ın yapay zekası Grok ile saatlerce sohbet ettiği ortaya çıktı. Venezuela lideri Maduro'yu devirme planını yapay zekaya danışan Trump, Grok'un "Halk bunu kutlar" cevabı üzerine düğmeye bastı.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın, Elon Musk’ın geliştirdiği yapay zeka uygulaması Grok ile saatler süren sıra dışı bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

TIME dergisinin haberine göre, Aralık 2025’te Beyaz Saray’da basına kapalı gerçekleşen zirvede Trump, hem kişisel siyasi geleceğini hem de ABD’nin Venezuela stratejisini yapay zekanın analizine sundu.

'Maduro'nun hayatını Grok değiştirmiş: Trump hakkında akılalmaz iddia

"SİYASİ MİRASIM NASIL ANILACAK?"

Görüşmeye tanıklık eden yetkililerin aktardığı bilgilere göre Trump, Grok’a ilk olarak başkanlık döneminin tarihe nasıl geçeceğini, bıraktığı mirası ve tarihçilerin kendisini ileride nasıl değerlendireceğini sordu.

Ancak görüşmenin en kritik noktasını dış politika ve Venezuela başlığı oluşturdu.

GROK'TAN CEVAP: VENEZUELALILAR BUNU KUTLAR

Trump, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu yakalaması, kaçırması ya da devirmesi halinde halkın nasıl bir tepki vereceğini yapay zekaya sordu.

Grok ise Maduro’yu baskıcı ve sevilmeyen bir lider olarak tanımlayarak, olası bir devrilme durumunda Venezuela halkının bunu büyük bir coşkuyla kutlayacağını ifade etti.

'Maduro'nun hayatını Grok değiştirmiş: Trump hakkında akılalmaz iddia

Grok’un bu analizi sunduğu dönemde, ABD ile Venezuela arasında askeri ve diplomatik gerilim zirve noktadaydı. Washington yönetimi, Karayipler’de "Operation Southern Spear" adı altında deniz ablukası uygularken, Maduro hükümetini resmi olarak "Yabancı Terör Örgütü" ilan etmişti. Beyaz Saray ise arka planda Maduro sonrası geçiş senaryoları ve ülkenin petrol ile maden kaynaklarının denetimi üzerine çalışıyordu.

'Maduro'nun hayatını Grok değiştirmiş: Trump hakkında akılalmaz iddia

KUTLAMA TAHMİNİ TUTUNCA "DAHİ" DEDİ

Ocak ayında ABD’nin Maduro’yu ele geçirmesinin ardından Venezuela genelinde sokaklara dökülen halkın kutlama yapması, Grok’un tahminlerini doğrular nitelikte oldu.

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TIME, yaşanan bu gelişmelerin ardından Trump’ın Grok’u "bir dahi" olarak nitelendirmeye başladığını aktardı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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