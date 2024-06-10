Malavi başkan yardımcısını taşıyan uçak kayboldu

Malavi Cumhurbaşkanlığı, Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Klaus Chilima ve dokuz kişiyi daha taşıyan askeri uçağın kaybolduğunu söyledi.

Malavi Cumhurbaşkanlığı ve Kabine Ofisi, bugün sabah saatlerinde Malavi Başkan Yardımcısı Saulos Klaus Chilima ve dokuz kişiyi daha taşıyan uçağın kaybolduğunu söyledi.

Reuters'da yer alan bilgilere göre yapılan açıklamada, "Havacılık otoritelerinin, radardan çıktığından beri uçakla temas kurma yönündeki tüm çabaları şu ana kadar başarısız oldu" ifadeleri yer aldı.

CHİLİMA'YI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

51 yaşındaki Chilima'nın yerel saatle 09:17'de başkent Lilongwe'den ayrılan Malavi Savunma Kuvvetleri uçağında olduğu ve arama kurtarma operasyonlarının devam ettiği belirtildi.