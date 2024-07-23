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Mali'de köye silahlı saldırı! 26 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mali&#039;de köye silahlı saldırı! 26 kişi hayatını kaybetti
Mali, Saldırı, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Batı Afrika ülkesi Mali’de silahlı bir grup köye baskın düzenleyip önüne geleni vurdu. Saldırıda 26 kişi hayatını kaybetti.

Mali’nin Bankass kasabasına bağlı Dembo köyüne, silahlı saldırganlar tarafından baskın düzenlendi. Kasabanın Belediye Başkanı Moulaye Guindo, saldırganların pazar günü akşam saatlerinde tarım arazilerinde çalışan köylülere ateş açtığını ifade etti.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI 

Saldırıda en az 26 kişinin öldürüldüğünü söyleyen Guindo, bölgeye askerlerin gönderildiğini belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

1 TEMMUZ'DA EN AZ 40 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Şiddet olaylarının yaşandığı Mali’nin Mopti bölgesinde 1 Temmuz’da silahlı saldırganlar tarafından düzenlenen baskında en az 40 kişi hayatını kaybetmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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