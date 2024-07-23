Mali'de köye silahlı saldırı! 26 kişi hayatını kaybetti
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Batı Afrika ülkesi Mali’de silahlı bir grup köye baskın düzenleyip önüne geleni vurdu. Saldırıda 26 kişi hayatını kaybetti.
Mali’nin Bankass kasabasına bağlı Dembo köyüne, silahlı saldırganlar tarafından baskın düzenlendi. Kasabanın Belediye Başkanı Moulaye Guindo, saldırganların pazar günü akşam saatlerinde tarım arazilerinde çalışan köylülere ateş açtığını ifade etti.
SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI
Saldırıda en az 26 kişinin öldürüldüğünü söyleyen Guindo, bölgeye askerlerin gönderildiğini belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
1 TEMMUZ'DA EN AZ 40 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Şiddet olaylarının yaşandığı Mali’nin Mopti bölgesinde 1 Temmuz’da silahlı saldırganlar tarafından düzenlenen baskında en az 40 kişi hayatını kaybetmişti.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı