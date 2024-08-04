Massive Attack İngiltere'de aşırı sağcıların İslam karşıtı eylemlerine tepki gösterdi

İngiltere'de 3 çocuğun öldürülmesine ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan bıçaklı saldırının ardından aşırı sağcılar İslam düşmanlığını körükledi. Irkçı ve Müslüman karşıtı eylemlerde sokaklar ateşe verildi, 10'larca kişi yaralandı. Camiler ve dükkanlar saldırıya uğrayıp yağmalandı. İngiliz müzik grubu Massive Attack ise aşırı sağcılara tepki göstererek, “Yaşananlar, yıllardır normalleştirilen ırkçılık ve İslamofobinin doğrudan sonucudur” açıklamasında bulundu.

İngiltere’nin kuzeybatısındaki Southport kasabasında, bir bıçaklı saldırganın üç kız çocuğunu öldürüp, çok sayıda kişiyi yaralamasının ardından sokaklar adeta savaş alınanına döndü.

İslam karşıtı ve ırkçı eylemlerde 10'larca kişi yaralandı, çok sayıda işyeri ve market yağmalandı. Aşırı sağcılar camilere saldırılarda bulundu.

"İSLAMOFOBİNİN DOĞRUDAN SONUCUDUR"

İsrail'in Filistin işgaline duyarlılığı ile tanınan ünlü İngiliz müzik grubu Massive Attack, ülkedeki İslam karşıtı ve ırkçı saldırılara tepki göstererek, X üzerinden şu açıklamayı yaptı:

“Bu şiddetli ırkçılık uzun zamandır yüzeyin altında kaynıyordu. Yaşananlar, siyasetçiler ve İngiliz medyası tarafından yıllardır normalleştirilen ırkçılık ve İslamofobinin doğrudan sonucudur. Aşırı sağcı güruhlar camileri hedef alırken, insanları korkutup taciz ederken ve Nazi selamı verirken, siyahi insanlara ve özellikle de Müslüman topluluklara en üst düzeyde dayanışma içinde olduğumuzu belirtmek isteriz.

"BU SAHNELER 2024 YILINDA HAYAL BİLE EDİLEMEZ OLMALI"

Başbakan ve İçişleri Bakanımız bu şiddete verdikleri tepkilerde bile Müslüman halkı merkeze almakta ya da ırkçılığın ne olduğunu söylemekte başarısız oldular. Ortaya çıktığını gördüğümüz şey “haydutluktan” öte, şiddetli bir ırkçılıktır. Bu, Müslümanların, siyahi insanların ve göçmenlerin onlarca yıldır süregelen ekonomik sıkıntılar ve siyasi başarısızlıklarkarşısında dikkat dağıtmak amacıyla günah keçisi ilan edildiği, devlet destekli İslamofobi ve ırkçılığın kaçınılmaz bir sonucudur.

Aşırı sağa meydan okumanın sadece internetteki yanlış bilgilerle mücadele etmek ya da polis gözetimini arttırmaktan ibaret olmadığını kabul eden bir siyasi liderlik talep ediyoruz. Bunun yerine, liderlerimizin aşırı sağı cesaretlendiren durumlara karşı acilen meydan okumalarına ihtiyacımız var. Bu sahneler 2024 yılında hayal bile edilemez olmalı.”

3 ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ BIÇAKLI SALDIRI

Aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin düzenlediği eylemler, Southport kentinde hafta başında yaşanan bir bıçaklı saldırı sonrası şiddetlendi. Bıçaklı bir saldırganın 3 çocuğu öldürdüğü, 8'i çocuk 10 kişiyi de yaraladığı olay sonrası aşırı sağcı sosyal medya hesapları ve haber siteleri, şüphelinin ülkeye geçen yıl gelen Müslüman bir sığınmacı olduğu iddiasını yaymıştı.

Polis, şüphelinin Galler'in başkenti Cardiff doğumlu 17 yaşında bir erkek olduğunu açıklasa da aşırı sağcılar Müslümanları ve göçmenleri protesto etmek için Southport'ta bir eylem düzenlemişti. Eylemin ardından kentteki camiye saldıran aşırı sağcılar daha sonra ülke genelinde eylemler düzenlemiş, cuma günü de Sunderland kentinde bir karakolu yakmıştı. Aşırı sağcılar bugün ve gelecek hafta çok sayıda kentte eylem düzenleyeceğini de açıkladı.