İngiltere'de aşırı sağcılar sokakları ateşe verdi! 100'ü aşkın gözaltı, 10'larca yaralı var

İngiltere’de 3 çocuğun ölümüne ve çok sayıda insanın yaralanmasına yol açan bıçaklı saldırının ardından aşırı sağcılar sokakları ateşe verdi. Ülkede işyerleri ve marketler yağmalanmaya başladı. Aşırı sağcıların düzenlediği eylemlerde 10'larca kişi yaralanırken, 100'ü aşkın gözaltının olduğu öğrenildi.

İngiltere’nin Southport kentinde 29 Temmuz'da 3 çocuğun ölümüne, 8'i çocuk 10 kişinin yaralanmasına neden olan bıçaklı saldırının ardından başlayan aşırı sağ eylemleri çok sayıda şehre yayıldı. İngiltere ve Kuzey İrlanda'da devam eden eylemlerde onlarca kişi yaralandı, çok sayıda aşırı sağcı gözaltına alındı.

İngiltere'de Liverpool, Hull, Bristol, Blackpool, Preston, Boston, Blackburn ve Stoke-on-Trent'te düzenlenen eylemler devam ediyor. Aşırı sağcıların sürdürdüğü protesto da çok sayıda araç ateşe verildi, sokaklar adeta savaş alanına döndü.

100'DEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis teşkilatları aşırı sağcı eylemlere ilişkin açıklama yaparak, hafta boyunca devam eden gösterilerde 100'den fazla kişi gözaltına alındığını ve onlarca polisin de yaralandığını açıkladı.

Cumartesi günü Hull, Liverpool, Bristol, Manchester, Stoke-on-Trent, Blackpool ve Belfast'taki gösterilerde polise saldırı, dükkanların yağmalanması, tuğla fırlatılması gibi olaylara tanık olundu. Pazar günü de Bolton, Southport, Middlesbrough ve Rotherham'da göstericiler polis barikatlarını aştı.

YAĞMALAR BAŞLADI

İngiltere ve Kuzey İrlanda'da 3 çocuğun bıçaklı saldırıda ölümünün ardından başlayan eylemler yağmalara da sahne oldu. Birçok işyeri ateşe verildi.

Halk, işyerlerini ve marketleri yağmalamaya başladı. Görüntüler dünya gündemine bomba gibi düştü.

MAHKEMELER 24 SAAT ÇALIŞABİLİR

Öte yandan, Polisten Sorumlu Devlet Bakanı Diana Johnson, Sky News'e yaptığı açıklamada, hükümetin aşırı sağcıların şiddet olayları karşısında her türlü adımı atacağını belirtti.

Sorumluların, hızlı şekilde hapis ve yasaklama gibi gerekli cezaları alması konusunda Başbakan Keir Starmer'ın kararlı olduğunu aktaran Johnson, "Buna gerekiyorsa mahkemelerin 24 saat çalışması da dahil." ifadelerini kullandı. Johnson, Starmer'ın Kraliyet Savcılık Ofisi'nin başında olduğu 2011'de yaşanan Londra eylemlerinde bu kararın verildiğini de hatırlattı.

BAŞBAKAN HÜKÜMETİ TOPLADI

İngiltere ve Kuzey İrlanda'daki şehirlerde aşırı sağcıların başlattığı sokak olaylarının ardından Başbakan Keir Starmer, Başbakan Yardımcısı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve Polisten Sorumlu Devlet Bakanı ile olayları görüşmek üzere bir araya geldi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Starmer, hafta başında başlayan ve bugün de devam eden aşırı sağcıların düzenlediği eylemlerde çıkan şiddet olayları karşısında bazı bakanları Başbakanlığa çağırdı.

OTELİN KAPI VE CAMLARI KIRILDI

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta da aşırı sağcılar Müslüman bir vatandaşa ait iş yeri ile iki otelin kapı ve camlarını kırdı. Polis, Belfast İslam Merkezi çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Aşırı sağcıların gösteri düzenlediği kentlerde polis ve vatandaşlar, camiler ve Müslümanlara ait kültür merkezleri çevresinde önlem aldı. Polis, camilerin çevresinde kolluk kuvvetlerinin varlığının devam edeceğini açıkladı.

3 ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ BIÇAKLI SALDIRI

Aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin düzenlediği eylemler, Southport kentinde hafta başında yaşanan bir bıçaklı saldırı sonrası şiddetlendi. Bıçaklı bir saldırganın 3 çocuğu öldürdüğü, 8'i çocuk 10 kişiyi de yaraladığı olay sonrası aşırı sağcı sosyal medya hesapları ve haber siteleri, şüphelinin ülkeye geçen yıl gelen Müslüman bir sığınmacı olduğu iddiasını yaymıştı.

Polis, şüphelinin Galler'in başkenti Cardiff doğumlu 17 yaşında bir erkek olduğunu açıklasa da aşırı sağcılar Müslümanları ve göçmenleri protesto etmek için Southport'ta bir eylem düzenlemişti. Eylemin ardından kentteki camiye saldıran aşırı sağcılar daha sonra ülke genelinde eylemler düzenlemiş, cuma günü de Sunderland kentinde bir karakolu yakmıştı. Aşırı sağcılar bugün ve gelecek hafta çok sayıda kentte eylem düzenleyeceğini de açıkladı.