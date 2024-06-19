Mekke'de sıcaklıklar 52 dereceyi aştı! Yüzlerce hacı adayı hayatını kaybetti

Bu yıl Hac ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a seyahat eden binlerce kişi sıcak havalardan etkilendi. Mekke'de termometreler 52 dereceyi gösterirken, Hac sırasında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Mısırlı hacı adayı ailenin en küçüğü Mekke'de vefat etti

Mısırlı hacı adayı ailenin en küçüğü Mekke'de vefat etti

Hac ibadeti sırasında sıcaklıkların 50 dereceleri görmesi nedeniyle Suudi Arabistan'a seyahat eden binlerce kişi zor anlar yaşadı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Arap diplomat, Hac sırasında tamamı yüksek sıcaklık kaynaklı en az 600 Mısırlının hayatını kaybettiğini söyledi. AFP'ye konuşan kaynaklar daha önce ölenler arasında 323 Mısır vatandaşı ve 60 Ürdün vatandaşı olduğunu kaydetmişti.

RAKAM KONUSUNDA NET BİR BİLGİ YOK

Reuters bu sayıları henüz teyit edemediğini bildirirken, BBC'nin edindiği bilgiye göre; Riyad'daki Mısır Konsolosluğu yetkilileri bugün Mekke ve çevresindeki hastaneleri ziyaret ederek son durumu netleştirmeye çalışıyor.

Türk medyasında ise hayatını kaybedenler arasında 23 Türk vatandaşı bulunduğu aktarılıyor. Basına yansıyan haberlere göre bu ölümlerin büyük kısmı kalp damar hastalıkları ve enfeksiyona bağlı hastalıklardan kaynaklı.

AİLELERE BİLDİRİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

BBC Türkçe'nin Türkiye'nin Cidde'deki Başkonsolosluğu'nun hac dönemi için oluşturduğu özel kriz hattından edindiği bilgiye göre; henüz ölen kişilerin kimlik tespiti ve aile yakınlarına bildirim süreci devam ediyor. Ölü sayısının bu yüzden bilinmediğini aktaran yetkililer, ölümlerin büyük kısmının kalp krizinden kaynaklandığını belirtiyor.

Ölenler arasında Tunus, İran, Senegal ve Endonezya vatandaşları da var.

1,8 MİLYON HACI ADAYI KATILDI

Suudi yetkililere göre bu yıl hacca 1,6 milyonu yurt dışından olmak üzere yaklaşık 1,8 milyon hacı adayı katıldı. Geçen yıl ise Hac sırasında en az 240 kişi çeşitli nedenlerle yaşamını yitirmişti.