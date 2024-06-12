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Haberler > Yaşam > Kâbe-i Muazzama'da sabah namazı! Mekke-i Mükerreme'ye ulaşan hacı adayları Ebrac el-Beyt Kuleleri'nden görüntülendi

Kâbe-i Muazzama'da sabah namazı! Mekke-i Mükerreme'ye ulaşan hacı adayları Ebrac el-Beyt Kuleleri'nden görüntülendi

Düzenleyen: / Kaynak: AA, Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kâbe-i Muazzama&#039;da sabah namazı! Mekke-i Mükerreme&#039;ye ulaşan hacı adayları Ebrac el-Beyt Kuleleri&#039;nden görüntülendi

Yaşam Haberleri  / AA, Türkiye Gazetesi

Dünyanın dört bir yanından Mekke-i Mükerreme'ye gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerine devam ediyor. Kabe'de sabah namazı görüntülenirken, Ebrac el-Beyt Kuleleri'ndeki Zemzem Tower'dan çekilen fotoğraflarda Mekke'nin görünüşü de kadraja girdi.

Müslümanların en önemli ibadet noktalarının başında gelen Kabe-i Muazzama'da hac heyecanını yaşayan hacı adayları sabah namazında buluştu. 

Kâbe-i Muazzama'da sabah namazı! Mekke-i Mükerreme'ye ulaşan hacı adayları Ebrac el-Beyt Kuleleri'nden görüntülendi - 1. Resim

Hemen yanına yapılan devasa binalardan biri olan ve üzerinde sembolik unsurlar bulunan Ebrac el-Beyt Kuleleri'nden Zemzem Towers aynı zamanda saat kulesi olarak da kullanılıyor. 

Kâbe-i Muazzama'da sabah namazı! Mekke-i Mükerreme'ye ulaşan hacı adayları Ebrac el-Beyt Kuleleri'nden görüntülendi - 2. Resim

Kuleden sabah namazını fotoğraflanırken, Mekke'nin görüntüsü de kadrajda yer aldı. 

Kâbe-i Muazzama'da sabah namazı! Mekke-i Mükerreme'ye ulaşan hacı adayları Ebrac el-Beyt Kuleleri'nden görüntülendi - 3. Resim

Kabe'nin etrafında giderek yükselen Zemzem Tower tarzındaki yüksek binalar Müslümanlar tarafından manevi açıdan rahatsız edici bulunuyor.

Osmanlı’dan kalan Ecyad Kalesi yıkılarak yerine inşa edilen Zemzem Tower 260 metre yüksekliğe sahip.

Kâbe-i Muazzama'da sabah namazı! Mekke-i Mükerreme'ye ulaşan hacı adayları Ebrac el-Beyt Kuleleri'nden görüntülendi - 4. Resim

Hacı adaylarının bu sabah ki cemaatle namazı kulelerden fotoğraflandı. 

Kâbe-i Muazzama'da sabah namazı! Mekke-i Mükerreme'ye ulaşan hacı adayları Ebrac el-Beyt Kuleleri'nden görüntülendi - 5. Resim

Hacı adaylarının bu sabah ki cemaatle namazı kulelerden fotoğraflandı. 

Kâbe-i Muazzama'da sabah namazı! Mekke-i Mükerreme'ye ulaşan hacı adayları Ebrac el-Beyt Kuleleri'nden görüntülendi - 6. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: AA, Türkiye Gazetesi
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