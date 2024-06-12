Kâbe-i Muazzama'da sabah namazı! Mekke-i Mükerreme'ye ulaşan hacı adayları Ebrac el-Beyt Kuleleri'nden görüntülendi

Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: AA, Türkiye Gazetesi 12 Haziran 2024 09:16 - Güncelleme: 12 Haziran 2024 10:11 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / AA, Türkiye Gazetesi

Dünyanın dört bir yanından Mekke-i Mükerreme'ye gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerine devam ediyor. Kabe'de sabah namazı görüntülenirken, Ebrac el-Beyt Kuleleri'ndeki Zemzem Tower'dan çekilen fotoğraflarda Mekke'nin görünüşü de kadraja girdi.