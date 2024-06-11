Mekke'ye ulaşan hacı adayları Kâbe'de gözyaşlarına boğuluyor

Hac kafilelerinin Mekke'ye akını devam ederken, bölgede görülen en dikkat çeken anlardan biri de hacı adaylarının Kabe'yi gördüklerinde gözyaşlarına boğulmaları oluyor.

ABDÜLHAKİM ARVAS'IN HABERİ - Mekke-i Mükerreme, Peygamber Efendimizin doğduğu, kendisine peygamber olduğunun bildirildiği, ilk vahyin indiği ve İslam dinini yaymaya başladığı mübarek şehir olarak İslam dini nezdinde mühim bir yere sahip.

Hac ibadetini yerine getirmek için bu mukaddes topraklara kavuşan hacı adaylarının ilk adresi de Kâbe oluyor.

Hacı adayları kafile rehberinin liderliğinde Mesci-i Haram'a yani Kâbe'ye doğru giderken, yere doğru bakarak yürüyorlar. Bazıları tamamen gözlerini kapatıyor.

Kur’ân-ı Kerîm’de Mekke şehri, birinde “Bekke” şeklinde olmak üzere iki ayette zikrediliyor. Fetih suresi 24. ayetinde mealen “O, Mekke’nin göbeğinde, sizi onlara karşı üstün kıldıktan sonra, onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çekendir. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir.” buyruluyor.

Âl-i İmrân suresi 96. ayetinde ise “Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Bekke’de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe’dir.” Tabii Mekke şehri kastedilerek “beled”, “beledü’l-emîn” ve başka kelime ve ibarelerin geçtiği ayetler de bulunuyor.

KABE'YE KAVUŞAN HACI ADAYLARI

Müslümanlar bu ayet-i kerimeler başta olmak üzere Allahu tealanın emir ve yasaklarını, kudret ve azametini, onun resulü Hazret-i Muhammed (salallahu aleyhi vesellem)'in Mekke-i Mükerreme'de yaşadıklarını ve kendi hayatlarını tefekkür ederek, Hac'da okunacak dua ve zikirleri de okuyarak yürüyorlar.

Kâbe’yi görene kadar lebbeykler, memleketlerinden emanet edilen duâları ilk görüşte yapılacak. Bitmek bilmeyen bir heyecanı da katlayarak büyütüyor.

"Kâbe'yi ilk görünce yapılan dua reddolunmaz." hadis-i şerifiyle bildirilen müjde sebebiyle her hacı adayı Kâbe'ye doğru yürürken aklında özel bir duayı tutuyor.

Kâbe'ye kavuşan hacı adaylarına rehberler geldiklerini haber verdiklerinde de başlarını kaldırıyorlar.

Önce gözyaşlarına boğuluyor, ardından duaya başlıyor. Bazıları gözlerini ayırmadan bulunduğu yerde temaşaya ediyor.

KÂBE'YE İLK DOKUNUŞ

Dudaklardan sayısız dua ve niyaz dökülüyor. Dostlar tek tek isim isim hatırlanıyor, zikrediliyor.

Dualarını belli bir mesafeden okuyan, ibadetini yapan, tavaf eden hacı adayları için özel anlardan biri de Kâbe'ye dokunabilmek.

Bu çok zor ve riskli bir durum. Zira yüzbinlerce hacı adayı Kâbe'nin etrafını daima tavaf ediyor. Kalabalığı yararak ona ulaşmak en zor şeylerden biri.

Kalabalığın için az sayıda çocuklar ve çoğunlukla da yaşlılar, kadın ve erkekler bir arada bulunuyor. Onlara dokunmak ve zarar vermek kul hakkı olduğu gibi dinen de caiz değil. Bu hac ibadetine gölge düşüren bir durum.

Bu yüzden pek çok hacı adayı uzaktan tavafını yapmayı uygun görüyor. Ancak bir şekilde buraya ulaşabilenler de haliyle bulunuyor.

Kâbe'ye dokunan eller, dua ve zikirlerle birbirine karışıyor. Bazıları alınlarını hiç ayırmaksızın kalmaya çalışıyor.