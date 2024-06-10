İlk vahyin mekanı Nur Dağı hacı akınına uğruyor!

İlk vahyin ulaştırıldığı Nur Dağı'nın (Cebel-i Nur) zirvesindeki Hira Mağarası, Müslümanların ziyaret ettiği mukaddes mekanların başında geliyor.

Hac ibadetini yerine getirmek için mukaddes topraklarda bulunan hacı adayları, Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki özel mekanları ziyaret ediyor.

Son peygamber Hazreti Muhammed (salallahu aleyhi vesellem)'e ilk vahyin ulaştırıldığı Nur Dağı'nın (Cebel-i Nur) zirvesindeki Hira Mağarası, Müslümanların ziyaret ettiği mukaddes mekanların başında geliyor.

ALAK SURESİ BURADA NAZİL OLDU

Hira Mağarası siyer kitaplarında Muhammed aleyhisselâma peygamberliğinin bildirildiği ilk mekan olarak geçiyor. Vahyin ilk ayetleri de "İkra..." (Oku) diye başlayan Alak suresidir. Kaynaklara göre bu hadise şöyle gerçekleşmişti:

"Muhammed aleyhisselâm daha otuz yedi yaşındayken “Yâ Muhammed” diye nidâ olunduğunu duyardı. Otuz sekiz yaşında iken de bir takım nûrlar görmeye başladı. Bu hâlini sâdece hazret-i Hadîce’ye anlatıyordu.

Muhammed aleyhisselâm otuz dokuz yaşında iken sâdık rüyalar görmeye başladı. Rüyâsında ne görürse aynen çıkıyordu. Bu hal altı ay devam etti. Bundan sonra yalnızlığı sevip insanlardan uzaklaşarak Nur Dağında bir mağarada tefekküre dalıyordu.

BİR SES İŞİTTİ

Bazen Mekke’ye geliyor, evinde bir müddet kalıp yanına biraz yiyecek alarak yine buraya gidiyordu. Kırk yaşındayken yine bir Ramazan ayında Nur Dağındaki mağarasına çekilmiş ve tefekküre dalmıştı. Ramazan ayının 17. Pazartesi gecesi, gece yarısından sonra kendisini adıyla çağıran bir ses işitti.

Başını kaldırıp etrafa baktığı sırada ikinci defâ bir ses işitti ve her tarafı birden bire bir nûr kapladığını gördü. Sonra Cebrâil aleyhisselâm karşısına geldi. “Oku!” dedi. “Ben okumuş değilim.” dedi. O zaman melek Muhammed aleyhisselâmı tutup tâkatı kesilinceye kadar sıktı ve; “Oku!” dedi. Yine; “Ben okuma bilmem.” cevâbını verdi. İkinci defâ sıktı ve; “Oku!” dedi. “Ben okuma bilmem.” dedi. Cebrâil aleyhisselâm üçüncü defâ tutup sıktı ve sonra bıraktı ve; “Oku! Her şeyi yaratan Rabbinin ismiyle ki O, insanı pıhtılaşmış kandan yarattı! Oku, Allahü teâlâ büyük kerem sâhibidir. O, kalemle öğretir, bilmediklerini öğretir.” meâlindeki Alak sûresinin ilk beş âyetini getirdi. Muhammed aleyhisselâm da onunla beraber okudu.

ÖRTÜN ÜSTÜMÜ

Muhammed aleyhisselâm Peygamberlik vazîfesinin mesuliyetini düşünerek büyük bir ürperti ve heyecanla Hira Dağındaki mağaradan çıkıp aşağıya inmeye başladı.

Dağın ortasına geldiği sırada bir ses duydu. Cebrâil aleyhisselâm; “Yâ Muhammed, Sen Allah’ın resûlüsün; ben de Cibril’im.” diyordu. Cebrâil’in sesini duyduğu gibi kendisini de gördü. Cebrâil aleyhisselâm burada Peygamberimize abdest almasını gösterdi. Peygamber efendimiz evine dönünceye kadar yanından geçtiği her taşın, her ağacın «Esselâmü Aleyke Yâ Resûlallah» dediğini işitiyordu.

Bundan sonra evine gelip; “Beni örtünüz.” buyurarak ürpermesi geçinceye kadar bir miktar yattı. Biraz istirâhat ettikten sonra gördüklerini hazret-i Hadîce’ye anlattı." [İki Cihan Güneşi Hazreti Muhammed'in Hayatı, Prof. Dr Ramazan Ayvallı]