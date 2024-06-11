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Türk hac kafilelerinin tamamı mukaddes topraklarda

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

İlk kafilenin 9 Mayıs'ta yola çıkmasıyla başlayan hacı adaylarının mukaddes topraklara yolculuğu tamamlandı. Türkiye'den hacı adaylarını taşıyan kafilelerin tamamı kutsal topraklara ulaştı.

Türkiye'den ilk kafilenin 9 Mayıs'ta hareket etmesiyle başlayan hacı adaylarının mukaddes topraklara yolculuğu kapsamında son kafile dün akşam Mekke'ye geldi.

Türk hac kafilelerinin tamamı mukaddes topraklarda - 1. Resim

Böylece Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine (TÜRSAB) bağlı seyahat şirketlerinin organizasyonuyla yola çıkan hacı adayları mukaddes topraklara ulaşmış oldu.

Söz konusu yolculuk kapsamında hacı adaylarının bir kısmı Medine'ye bir kısmı ise Mekke'ye gitmişti. Dün akşam ise Türkiye'den hareket eden son kafilenin Mekke'ye varmasıyla tüm kafilenin mukaddes topraklara gelişi tamamlandı.

Türk hac kafilelerinin tamamı mukaddes topraklarda - 2. Resim

Yoğunluğun yaşandığı Mekke'de Kabe ziyaretlerini sürdüren hacı adayları, mukaddes topraklardaki günlerini, umre yaparak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tavaf yaparak ve mukaddes yerleri ziyaret ederek geçiriyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu sene 84 bin 942 vatandaşın hac ibadeti için mukaddes topraklara geleceğini, bu sayının yüzde 53'ünü kadın, yüzde 47'sini ise erkeklerin oluşturduğunu ve hacı adaylarının yaş ortalamasının 60 olduğunu açıklamıştı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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