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Mısırlı hacı adayı ailenin en küçüğü Mekke'de vefat etti

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Mısırlı hacı adayı ailenin en küçüğü Mekke&#039;de vefat etti

Yaşam Haberleri

Mukaddes topraklarda hac vazifesini yerine getiren ailesiyle birlikte bulunan Mısırlı Yahya Muhammed Ramazan, yüksek sıcaklık sebebiyle vefat etti. Mescid-i Haram'da vefat eden çocuk sosyal medya kullanıcıları arasında üzüntüye sebep oldu.

Mısır'ın Kafr El Sheikh halkı, Mekke-i Mükerreme'de hac yapan anne ve babasına eşlik eden çocuğun ölüm haberiyle büyük üzüntüye boğuldu.

Sosyal medya kullanıcıları, geçtiğimiz günlerde Mekke'de vefat eden Yahya Muhammed Ramazan adlı çocuğun fotoğrafını yayınladı.

Mısır'ın en genç hacı adayı Mekke'de vefat etti - 1. Resim

Çocuk, son birkaç gün içinde "Mısırlı en genç hacı" denilerek Kabe'nin yanında ihram kıyafetleriyle çekilmiş bir fotoğrafının paylaşılmasının ardından sosyal medya meşhur olmuştu. 

SICAKLARA DAYANAMADI

Fotoğrafı sosyal medya kullanıcıları tarafından geniş çapta yayıldı, ancak daha sonra vefat haberi geldi. Ailesi, hac ibadeti esnasında yüksek sıcaklığa dayanamayan çocuğun Mescid-i Haram'da hayatını kaybettiğini duyurdu.

Düzenleyen:  - Yaşam
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